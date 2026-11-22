Певица разместила в социальных сетях обращение, в котором призналась, что ее упрямство было «ребяческим и нелепым», и попросила прощения у родных.

«Мне очень жаль, что я подняла прошлые проблемы, но, думаю, сделала это, потому что поняла, что мне нужно защитить свое сердце… Так я люблю, и когда я люблю, я ОЧЕНЬ люблю», — написала Бритни.

Публикацию она сопроводила изображением двух котят, пьющих чай в Лондоне, созданным с помощью искусственного интеллекта.

В начале ноября Спирс обвинила родственников в жестоком обращении с ней. В частности, она утверждала, что ее младшая сестра Джейми Линн ни разу не дала ей подержать племянницу Айви во время двухнедельного уикенда в Луизиане в период пандемии.

Также певица заявила, что бывший муж Кевин Федерлайн не разрешал ей пользоваться туалетом, когда она приезжала забирать детей.

Напряженность в отношениях Бритни с семьей длится годами. В 2008 году суд признал певицу недееспособной и назначил опекуном ее отца Джейми Спирса. Опека длилась 13 лет — до ноября 2021 года.

За это время Спирс не раз заявляла, что отец «отобрал у нее имя, возможность путешествовать и право на свободное существование». В октябре 2022 года мать певицы Линн Спирс извинилась перед дочерью за боль, причиненную во время опекунства.

В апреле 2026 года Бритни прошла лечение в реабилитационной клинике — по сообщениям СМИ, на это ее отчасти повлияли сыновья Шон Престон и Джейден Джеймс.

Ранее стало известно о задолженности экс-мужа Бритни Спирс американскому банку.