«Плачу, чтобы выплеснуть боль»: Савичева рассказала о переживаниях после развода
MK.RU: 39-летняя Савичева рассказала о переживаниях после развода с Аршиновым
Фото: [соцсети]
39-летняя российская певица Юлия Савичева назвала развод с 41-летним композитором Александром Аршиновым главным и судьбоносным моментом в своей биографии, пишет MK.RU.
Певица призналась, что испытывает боль, иногда даже позволяет себе алкоголь, но в меру. Савичева посещает психолога, а также опирается на поддержку друзей.
«Сейчас я плачу, чтобы выплеснуть боль», — призналась артистка.
По ее словам, уже полгода она испытывает тяжелейшее нервное напряжение — ее мир полностью перевернулся. Юлия также уехала из общей квартиры.
Савичева и Аршинов поженились в 2014 году, в 2017-м у них родилась дочь, которая сейчас живет в Португалии. Осенью певица объявила о разрыве после 12 лет брака.
Ранее сообщалось, что психолог и телеведущая Лариса Суркова объявила о разводе.