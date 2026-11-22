39-летняя российская певица Юлия Савичева назвала развод с 41-летним композитором Александром Аршиновым главным и судьбоносным моментом в своей биографии, пишет MK.RU.

Певица призналась, что испытывает боль, иногда даже позволяет себе алкоголь, но в меру. Савичева посещает психолога, а также опирается на поддержку друзей.

«Сейчас я плачу, чтобы выплеснуть боль», — призналась артистка.

По ее словам, уже полгода она испытывает тяжелейшее нервное напряжение — ее мир полностью перевернулся. Юлия также уехала из общей квартиры.

Савичева и Аршинов поженились в 2014 году, в 2017-м у них родилась дочь, которая сейчас живет в Португалии. Осенью певица объявила о разрыве после 12 лет брака.

Ранее сообщалось, что психолог и телеведущая Лариса Суркова объявила о разводе.