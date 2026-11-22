Прикосновение к умершему во время похорон не считается грехом и не противоречит православным традициям. В церкви объяснили происхождение распространенных суеверий и рассказали, какие меры предосторожности действительно необходимы.

Можно ли прикасаться к покойному во время похорон

Прикосновение к телу умершего во время церемонии прощания не нарушает православных традиций. Такой жест считается естественным проявлением любви, уважения и скорби по ушедшему человеку. Об этом сообщает журнал «Фома», разобравший распространенный миф об опасности подобных действий.

Некоторые люди опасаются, что контакт с покойным может потревожить его душу или привести к неприятным последствиям для живых. Однако подобные представления не имеют отношения к православному вероучению.

Откуда появились суеверия о прикосновении к умершим

Истоки подобных убеждений уходят в древние времена. В Древнем Израиле и некоторых других культурах контакт с телом умершего связывали с ритуальной нечистотой. Эти представления возникли задолго до появления христианства, а позднее закрепились в народных обычаях и суевериях.

Со временем некоторые люди стали воспринимать подобные убеждения как религиозные запреты. Однако православная церковь не устанавливает ограничений на прикосновения к усопшим во время прощания.

Какие опасности действительно существуют при контакте с телом покойного

При этом существуют вполне реальные причины соблюдать осторожность. После смерти в организме продолжаются биологические процессы, связанные с деятельностью микроорганизмов. Поэтому особое внимание необходимо уделять гигиене, особенно если человек скончался от инфекционного заболевания.

Если человек случайно прикоснулся к телу умершего, достаточно тщательно вымыть руки с мылом или воспользоваться антисептиком. Сам по себе такой контакт не влечет мистических последствий.

Таким образом, прикосновение к покойному во время похорон не является грехом или нарушением православных традиций. Это допустимый способ попрощаться с близким человеком и выразить ему любовь и уважение.