Испано-грузинский боец Александр Топурия оказался в больнице после поединка с мексиканцем Сантьяго Луной на турнире UFC Fight Night 294. Спортсмену потребовались обследование головы и лица, а также медицинская помощь из-за вывиха плеча.

Испано-грузинского бойца UFC Александра Топурию доставили в медицинское учреждение после поражения на турнире UFC Fight Night 294, который состоялся в Катаре. Поводом для госпитализации стали травмы, полученные в противостоянии с мексиканцем Сантьяго Луной.

Топурии потребовалось медицинское обследование после боя

Поединок между Александром Топурией и Сантьяго Луной завершился победой мексиканского спортсмена раздельным решением судей. После завершения встречи испано-грузинскому бойцу потребовалась дополнительная медицинская помощь.

Топурию направили на компьютерную томографию головы и лицевой области. Кроме того, врачи диагностировали у спортсмена вывих левого плеча. Госпитализация была необходима для проведения обследования и оценки полученных повреждений.

Поражение стало вторым в карьере Александра Топурии

Для Александра Топурии неудача в поединке с Луной стала вторым поражением за время профессиональной карьеры в смешанных единоборствах. В ММА боец выступает с 4 апреля 2015 года.

На его счету остаются 7 побед, причем 3 из них были одержаны нокаутом. Несмотря на поражение в Катаре, статистика Топурии по-прежнему включает больше побед, чем неудачных выступлений.