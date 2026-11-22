Фотография была сделана в саду: Таллула и Брюс сидят на качелях. Девушка одета в красную теплую кофту и синие брюки из плотной ткани, актер — в вязаную кофту, рубашку с воротником и штаны.

Фото: [ соцсети ]

Напомним, в 2023 году врачи обнаружили у Уиллиса лобно-височное слабоумие (деменцию). Болезнь начала постепенно усиливать свое влияние на организм, и сейчас актер находится под круглосуточным врачебным присмотром в отдельном доме рядом с особняком семьи. Временами Уиллис не узнает близких.

У Уиллиса и Мур три дочери: Таллула, Скаут и Румер. В 2009 году актер женился на Эмме Хеминг. В этом браке родились еще две дочери: Мейбел и Эвелин.

Ранее жена Брюса Уиллиса призналась, что чувствует себя виноватой перед дочерьми.