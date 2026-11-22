34-летняя блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, сообщила в социальных сетях об ухудшении самочувствия, передает Леди.Mail.

По ее словам, из-за сильных болей в ногах она не может самостоятельно подняться с дивана — ей помогает мама. Это произошло перед запланированной поездкой в Китай.

«Сегодня мы улетаем и, как назло, у меня опять разболелись кости. Просто вы все так говорите, что я показываю только хорошую сторону того, как себя чувствую», — сообщила Чекалина.

Блогер собирается улететь за границу, чтобы пройти лечение рака желудка четвертой стадии с использованием собственных иммунных клеток пациента. Этот метод предполагает забор клеток у самого больного, их изменение и возвращение в организм.

В начале ноябре президент России Владимир Путин помиловал Лерчек, чтобы она смогла выехать за границу на лечение. До этого ей назначили условное наказание по делу о незаконном выводе средств в ОАЭ. Помилование позволило снять судимость и освободило от многомиллионного штрафа.

Ранее журналист Отар Кушанашвили высказался о помиловании Валерии Чекалиной.