44-летняя бывшая солистка группы «ВИА Гра», украинская певица Вера Брежнева выступила на частной вечеринке в Алматы. Мероприятие было посвящено открытию нового заведения, и среди гостей были российские предприниматели и популярные интернет-деятели, сообщил Super со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что артистка общалась со зрителями на русском языке, хотя ранее заявляла о полном переходе на украинский. На сцене она исполнила свой известный хит «Я знаю пароль, я вижу ориентир», а также композиции времен группы «ВИА Гра».

Из-за большого внимания публики сцену пришлось огородить. Слушатели дарили артистке цветы и презенты. По данным источников, сумма вознаграждения за выступление могла составить ₽5,5 млн.

Ранее певица Вера Брежнева показала откровенный снимок в кровати.