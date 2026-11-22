Певец SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, сменил привычные кожаные штаны на джинсы с необычными сценическими элементами. Новая модель оснащена встроенным держателем для микрофона, а вдоль одной из штанин проходит светодиодная лента в цветах российского триколора. Об этом сообщает StarHit .

Особое внимание привлекло отверстие на брюках. Артист с юмором назвал его «окном в мир ваших фантазий». Таким образом, необычная деталь стала частью обновленного сценического образа певца.

От кожаных штанов к новому образу

Презентация состоялась на юбилейном концерте SHAMAN в Кремлевском дворце. Ранее кожаные брюки были одной из самых узнаваемых деталей имиджа артиста. Летом Дронов публично сжег их, заявив, что намерен отказаться от прежнего сценического образа.

Новая модель стала своеобразной заменой знаменитым кожаным штанам. При этом певец сохранил привычную манеру удивлять публику необычными элементами концертного гардероба.

Планы на музыкальные эксперименты

Ранее SHAMAN рассказывал о творческих планах и не исключал, что в будущем может записать свои хиты на иностранных языках. Артист также продолжает выступать с концертами и экспериментировать с подачей своего творчества.