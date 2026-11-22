Жевательная резинка кажется безобидной привычкой: ее используют, чтобы освежить дыхание после еды или просто занять себя в течение дня. Но если пластинка во рту практически не перестает жеваться, организм может отреагировать не так безоблачно, как ожидается. О том, когда жвачка действительно способна доставить неприятности пищеварительной системе, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Елена Пехотина.

«Само по себе умеренное употребление жевательной резинки у здорового человека обычно не представляет опасности для пищеварительной системы. Однако при длительном и практически непрерывном жевании могут возникать нежелательные реакции», — пояснила специалист.

Во время жевания активизируются слюноотделение и некоторые фазы пищеварительной секреции. У людей с повышенной чувствительностью желудка или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью это иногда усиливает дискомфорт, провоцирует отрыжку и изжогу. При этом распространенное предупреждение о том, что жевательная резинка натощак обязательно приводит к гастриту или повреждает слизистую желудка, не имеет научного обоснования. Само по себе жевание на голодный желудок не означает, что человек навредит пищеварительной системе.

Отдельный риск связан не столько с самим жеванием, сколько с составом резинки. В качестве подсластителей в ней могут использоваться сорбит, ксилит и маннит. Если таких веществ поступает слишком много, они способны удерживать воду в кишечнике и усиливать газообразование.

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У людей с повышенной чувствительностью пищеварительной системы это может обернуться вздутием, урчанием, спазмами и диареей. Поэтому даже жвачка без сахара не всегда оказывается нейтральной для организма: значение имеют количество и индивидуальная реакция на сахарозаменители.

Есть и другая сторона привычки: постоянная работа челюстей создает дополнительную нагрузку на жевательные мышцы и височно-нижнечелюстной сустав. Так что чрезмерное увлечение жвачкой может сказаться не только на пищеварении.

«Лучше не превращать жевательную резинку в привычку на весь день», — подчеркнула Пехотина.

Умеренное жевание обычно не повод для беспокойства, однако если после него регулярно появляются изжога, вздутие или другие неприятные ощущения, стоит обратить внимание на частоту употребления и состав резинки. А при стойких или повторяющихся симптомах лучше обсудить их с врачом, а не списывать все на случайность.