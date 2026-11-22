«Вот и все»: фанаты забеспокоились состоянием онкобольной экс-звезды «Дома-2» Рапунцель
StarHit: экс-звезда «Дома-2» Алена Рапунцель напугала фанатов странной фразой
Фото: [соцсети]
29-летняя бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель (настоящее имя — Алена Савкина) опубликовала короткое сообщение и напугала фанатов, сообщает StarHit.
Напомним, с лета звезда соцсетей проходит лечение от онкологии: врачи обнаружили у нее агрессивную лимфому. Алена уже завершила третий курс химиотерапии и ранее отметила, что с каждым новым курсом организму тяжелее восстанавливаться.
«Вот и все…», — загадочно написала Алена в блоге.
Подписчики напуганы: люди не понимают, что значит это заявление, и почему Рапунцель не выходит на связь.
Страшную болезнь у Алены выявили случайно. Сама она рассказывала, что долго кашляла, поэтому отправилась на медицинское обследование.
Во время лечения уже от рака у Рапунцель развилась пневмония, из-за чего ей пришлось лечь в больницу. Несмотря на трудности, она старается сохранять веру в лучшее.
Ранее онкобольная Валерия Чекалина рассказала об ухудшении здоровья перед поездкой в Китай.