Два миллиона – не предел: что грозит тем, кто оставил пеньки в лесу под Рузой

Полиция ищет людей, которые незаконно срубили 20 живых деревьев под Рузой. Следы вырубки заметили во время патрулирования. По подсчетам Комитета лесного хозяйства Московской области, ущерб составил более 2 млн рублей.

Как выяснилось, срубленные деревья даже не успели увезти, они лежали штабелями рядом. На место вызвали сотрудников полиции, сообщил Комлесхоз. Президент Союза профессионалов по уходу за деревьями, член экспертного совета Московской областной Думы Сергей Пальчиков рассказал, что ждет нарушителей.

Можно брать лишь валежник

По словам эксперта, по закону в лесу можно собирать только валежник — остатки древесины, которые лежат и не связаны с корневой системой. Их можно беспрепятственно разрубать, вывозить, использовать в качестве дров.

«Но бывает, что дерево падает вместе с корнем, такое уже трогать нельзя. Равно как и сухостой. Даже если дерево уже умерло, но продолжает стоять, то его использовать на дрова без разрешительной документации ни в коем случае нельзя», — объяснил Сергей Пальчиков.

Размер ущерба зависит от того, какое дерево было срублено: живое или сухое, молодое или старое, какой оно было породы и так далее. У специалистов есть методика даже для того, чтобы оценить, сколько «кубов» древесины было в спиленном стволе.

«Если сумма ущерба для государства колеблется в районе нескольких десятков тыс. рублей, то это административное правонарушение, а если суммы более значительные, то заводят уголовное дело. Преступника могут застать на месте преступления с бензопилой в руках или при транспортировке. Если же он скрылся, правоохранительные органы могут вести розыскные мероприятия», — отметил Пальчиков.

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Дрова берут на анализ

Здесь, как в настоящем детективе, ищут следы на снегу, обломки древесины, осматривают хозяйства в ближайших деревнях. И уж если найдут подозрительную древесину, ее берут на анализ. Современные методы позволяют узнать, принадлежал ли ствол найденному лесниками свежему пню.

«Правоохранительные органы или суд организовывают исследование. Оно называется судебно-ботаническая экспертиза с использованием методов дендрохронологии. Эти методы позволяют определить, та это древесина или нет, было ли дерево на момент срубки живым и так далее», — отметил специалист в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Когда доказательства собраны, суд выносит приговор. Тогда уже человеку придется возместить ущерб лесному хозяйству.

Рубят на миллионы!

К сожалению, подобные случаи происходят часто. По словам нашего собеседника, практически каждый год назначаются огромные штрафы.

«Это не редкость. Люди идут рубить деревья и привлекаются к ответственности. Сейчас я возглавляю центр древесных экспертиз «Здоровый лес», и правоохранители или суды очень часто обращаются за экспертизой. Два миллиона — это не самый большой ущерб, бывают и пять, и десять», — подчеркнул Пальчиков.

Но все же в Московской области такие случаи бывают реже — это достаточно газифицированный регион. А промышленной рубкой тут не занимаются.

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