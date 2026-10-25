Спецоперация спасения: Раненного военными тигренка везут в «Землю прайда»
ТАСС: в подмосковном парке примут раненного тигренка из-под Донецка
Раненного четырехмесячного тигренка по кличке Шерхан, которого российские военнослужащие обнаружили в окрестностях Донецка, доставят на комплексное лечение и реабилитацию в подмосковный парк львов «Земля прайда». У животного диагностированы перелом лапы, многочисленные ранения и повреждения глаз. После безуспешных обращений в различные зоопарки и центры помощи, принять детеныша согласились специалисты подмосковного приюта. Специалисты парка уже выехали со зверем в Московскую область, где ему проведут детальное обследование. Об этом сообщают ТАСС со ссылкой на Telegram-канал парка «Земля прайда».
Состояние животного и история его спасения
- Состояние здоровья тигренка Шерхана:
- Возраст: около 4 месяцев;
- Травмы: закрытый перелом лапы, колото-резаные ранения и повреждения органов зрения.
- История эвакуации и спасения:
- Обнаружение: тигренка нашли военнослужащие в зоне боевых действий под Донецком;
- Поиск приюта: после отказов ряда зоопарков жена одного из бойцов напрямую связалась с руководством подмосковного парка львов «Земля прайда»;
- Транспортировка: специалисты парка организовали эвакуацию малыша в Подмосковье для прохождения полного курса терапии и постоянного содержания.