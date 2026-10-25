Спецоперация спасения: Раненного военными тигренка везут в «Землю прайда»

Раненного четырехмесячного тигренка по кличке Шерхан, которого российские военнослужащие обнаружили в окрестностях Донецка, доставят на комплексное лечение и реабилитацию в подмосковный парк львов «Земля прайда». У животного диагностированы перелом лапы, многочисленные ранения и повреждения глаз. После безуспешных обращений в различные зоопарки и центры помощи, принять детеныша согласились специалисты подмосковного приюта. Специалисты парка уже выехали со зверем в Московскую область, где ему проведут детальное обследование. Об этом сообщают ТАСС со ссылкой на Telegram-канал парка «Земля прайда».