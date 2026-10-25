Кадровый дефицит: Северному Крыму не хватает онкологов и кардиологов

РИА Новости: Минздрав Крыма оценил укомплектованность врачами в 89,5%

Общество

Укомплектованность врачебным персоналом медицинских учреждений Республики Крым составляет 89,5%. В эфире радио «Спутник в Крыму» министр здравоохранения региона Алексей Натаров сообщил, что наиболее выраженный дефицит медицинских кадров наблюдается на севере республики, а также в учреждениях психиатрического профиля. Наиболее востребованными остаются врачи узких специализаций, в частности онкологи, кардиологи, психиатры и гематологи. При этом уровень укомплектованности средним медперсоналом достигает 92%, а младшим — 95%. Об этом пишет РИА Новости Крым.

Кадровая ситуация в здравоохранении Крыма

  • География и профильный дисбаланс дефицита:
    • Проблемные территории: наибольшая нехватка медиков зафиксирована в Северном Крыму (Армянск, Красноперекопск, Джанкой);
    • Психиатрический профиль: показатель укомплектованности кадров составляет менее 89% (в Керченском психоневрологическом диспансере — порядка 75%, в Евпаторийской больнице — более 86%);
    • Текучесть кадров: естественный кадровый отток составляет 2–3% и компенсируется притоком выпускников профильных вузов и колледжей.
  • Самые дефицитные врачебные специальности:
    • Онкологический профиль: онкологи и детские онкологи;
    • Кардиологический профиль: кардиологи и детские кардиологи;
    • Психиатрический и наркологический профиль: психиатры, психиатры-наркологи;
    • Гематология и узкие специализации: гематологи и врачи, требующие углубленного дополнительного образования после базовой ординатуры.

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