Кадровый дефицит: Северному Крыму не хватает онкологов и кардиологов

Укомплектованность врачебным персоналом медицинских учреждений Республики Крым составляет 89,5%. В эфире радио «Спутник в Крыму» министр здравоохранения региона Алексей Натаров сообщил, что наиболее выраженный дефицит медицинских кадров наблюдается на севере республики, а также в учреждениях психиатрического профиля. Наиболее востребованными остаются врачи узких специализаций, в частности онкологи, кардиологи, психиатры и гематологи. При этом уровень укомплектованности средним медперсоналом достигает 92%, а младшим — 95%. Об этом пишет РИА Новости Крым.