Кадровый дефицит: Северному Крыму не хватает онкологов и кардиологов
РИА Новости: Минздрав Крыма оценил укомплектованность врачами в 89,5%
Укомплектованность врачебным персоналом медицинских учреждений Республики Крым составляет 89,5%. В эфире радио «Спутник в Крыму» министр здравоохранения региона Алексей Натаров сообщил, что наиболее выраженный дефицит медицинских кадров наблюдается на севере республики, а также в учреждениях психиатрического профиля. Наиболее востребованными остаются врачи узких специализаций, в частности онкологи, кардиологи, психиатры и гематологи. При этом уровень укомплектованности средним медперсоналом достигает 92%, а младшим — 95%. Об этом пишет РИА Новости Крым.
Кадровая ситуация в здравоохранении Крыма
- География и профильный дисбаланс дефицита:
- Проблемные территории: наибольшая нехватка медиков зафиксирована в Северном Крыму (Армянск, Красноперекопск, Джанкой);
- Психиатрический профиль: показатель укомплектованности кадров составляет менее 89% (в Керченском психоневрологическом диспансере — порядка 75%, в Евпаторийской больнице — более 86%);
- Текучесть кадров: естественный кадровый отток составляет 2–3% и компенсируется притоком выпускников профильных вузов и колледжей.
- Самые дефицитные врачебные специальности:
- Онкологический профиль: онкологи и детские онкологи;
- Кардиологический профиль: кардиологи и детские кардиологи;
- Психиатрический и наркологический профиль: психиатры, психиатры-наркологи;
- Гематология и узкие специализации: гематологи и врачи, требующие углубленного дополнительного образования после базовой ординатуры.