Бонусы за дерби: Бабаев объявил о спецпремиальных футболистам ЦСКА
Игрокам ЦСКА захотели выплатить премиальные за победу над «Спартаком»
Руководство московского ЦСКА поощрит игроков команды повышенными финансовыми бонусами за успешное выступление в столичном дерби. Как сообщил генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев, футболисты получат дополнительные премиальные за сухую победу над «Спартаком» (2:0) в матче 12-го тура Российской премьер-лиги. Победа на «ВЭБ Арене», добытая благодаря голам Кирилла Глебова и Тамерлана Мусаева, позволила красно-синим набрать 25 очков и подняться на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Турнирное положение и финансовые бонусы ЦСКА
- Заявление руководства и финансовые поощрения:
- Решение клуба: генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев официальной подтвердил выплату повышенных бонусов за победу над принципиальным соперником;
- Условия выплат: дополнительные премиальные предусмотрены за победу над «Спартаком» в рамках 12-го тура РПЛ.
- Спортивные итоги дерби на «ВЭБ Арене»:
- Результат матча: ЦСКА одержал победу со счетом 2:0 (авторы голов — Кирилл Глебов на 33-й секунде и Тамерлан Мусаев на 24-й минуте);
- Положение в таблице РПЛ: ЦСКА с 25 очками поднялся на 2-е место, опередив «Спартак», который с 23 очками расположился на 5-й строчке.