Скандал с Anex Tour: Россиянка требовала еду и спала на лежаке в Египте
Застрявшая в Египте россиянка подает в суд на туроператора
Гражданка России по имени Александра оказалась на улице в египетском курортном районе Макади-Бей из-за задержки вылета в Москву. Туроператор Anex Tour отказался оплатить проживание туристки в отеле на время ожидания рейса, предложив ей самостоятельно внести почти 1500 долларов за сутки, при том что стоимость всего тура составляла 2000 долларов. В результате женщине пришлось провести почти сутки на улице, спать на пляжном лежаке под дождем и выпрашивать еду. По возвращении в Москву пострадавшая намерена через суд потребовать от туроператора финансовую компенсацию за испорченный отдых и нарушенные права. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Детали инцидента и нарушения прав туриста
- Обстоятельства происшествия в Египте:
- Туроператор и отель: Александра приобрела путевку у Anex Tour стоимостью 2000 долларов в пятизвездочный отель в Макади-Бей;
- Суть проблемы: в день вылета рейс в Москву задерживался на неопределенный срок, отель отказал в продлении номера без дополнительной платы;
- Предложение туроператора: гиды и представители Anex Tour предложили туристке оплатить сутки проживания за 1500 долларов за свой счет;
- Условия ожидания: из-за отсутствия средств женщина провела почти 24 часа на улице, спала на лежаке под дождем и была вынуждена просить еду.
- Правовой аспект и последующие действия:
- Исковые требования: по возвращении в Россию туристка готовит официальную претензию и иск к туроператору для возмещения морального и материального вреда;
- Контекст: ранее фиксировались и другие жалобы российских туристов на сервисы и условия размещения в Египте.