Скандал с Anex Tour: Россиянка требовала еду и спала на лежаке в Египте

Гражданка России по имени Александра оказалась на улице в египетском курортном районе Макади-Бей из-за задержки вылета в Москву. Туроператор Anex Tour отказался оплатить проживание туристки в отеле на время ожидания рейса, предложив ей самостоятельно внести почти 1500 долларов за сутки, при том что стоимость всего тура составляла 2000 долларов. В результате женщине пришлось провести почти сутки на улице, спать на пляжном лежаке под дождем и выпрашивать еду. По возвращении в Москву пострадавшая намерена через суд потребовать от туроператора финансовую компенсацию за испорченный отдых и нарушенные права. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.