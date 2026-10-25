Скандал с Anex Tour: Россиянка требовала еду и спала на лежаке в Египте

Застрявшая в Египте россиянка подает в суд на туроператора

Общество

Гражданка России по имени Александра оказалась на улице в египетском курортном районе Макади-Бей из-за задержки вылета в Москву. Туроператор Anex Tour отказался оплатить проживание туристки в отеле на время ожидания рейса, предложив ей самостоятельно внести почти 1500 долларов за сутки, при том что стоимость всего тура составляла 2000 долларов. В результате женщине пришлось провести почти сутки на улице, спать на пляжном лежаке под дождем и выпрашивать еду. По возвращении в Москву пострадавшая намерена через суд потребовать от туроператора финансовую компенсацию за испорченный отдых и нарушенные права. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Детали инцидента и нарушения прав туриста

  • Обстоятельства происшествия в Египте:
    • Туроператор и отель: Александра приобрела путевку у Anex Tour стоимостью 2000 долларов в пятизвездочный отель в Макади-Бей;
    • Суть проблемы: в день вылета рейс в Москву задерживался на неопределенный срок, отель отказал в продлении номера без дополнительной платы;
    • Предложение туроператора: гиды и представители Anex Tour предложили туристке оплатить сутки проживания за 1500 долларов за свой счет;
    • Условия ожидания: из-за отсутствия средств женщина провела почти 24 часа на улице, спала на лежаке под дождем и была вынуждена просить еду.
  • Правовой аспект и последующие действия:
    • Исковые требования: по возвращении в Россию туристка готовит официальную претензию и иск к туроператору для возмещения морального и материального вреда;
    • Контекст: ранее фиксировались и другие жалобы российских туристов на сервисы и условия размещения в Египте.

Читайте также

В московском бизнес-центре «Красный богатырь» произошел пожар

В московском бизнес-центре «Красный богатырь» произошел пожар

На МЦД-4 под Балашихой школьница улеглась спать на багажной полке

На МЦД-4 под Балашихой школьница улеглась спать на багажной полке

Космонавт Александр Лазуткин назвал главные препятствия для пилотируемого полета на Марс

Авария на пешеходном: В Северобайкальске иномарка протаранила толпу людей

Теплая осень обманула растения: в Мытищах зацвела жимолость

Теплая осень обманула растения: в Мытищах зацвела жимолость

«Ловушка на колесах». В Китае хотят запретить скрытые ручки в автомобилях из-за риска блокировки дверей

«Ловушка на колесах». В Китае хотят запретить скрытые ручки в автомобилях из-за риска блокировки дверей

Киргизская компания готова помочь в эвакуации тела Наговициной с пика Победы

Киргизская компания готова помочь в эвакуации тела Наговициной с пика Победы

Минус 70 тысяч: АВТОСТАТ о падении цен на кроссовер Soueast S06

Покаяние и долги: священник РПЦ назвал правила подготовки к уходу из жизни

Побелка деревьев осенью: как защитить кору и не навредить саду

Побелка деревьев осенью: как защитить кору и не навредить саду

«Кубок чистоты вместо наказаний». В школах хотят ввести кодекс дежурного

«Кубок чистоты вместо наказаний». В школах хотят ввести кодекс дежурного

«Кому-то можно, а кому-то нет»: сибиряка возмутили особые привелегии для школьников

«Кому-то можно, а кому-то нет»: сибиряка возмутили особые привелегии для школьников

Добавьте mosregtoday.ru в избранное