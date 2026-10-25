Крушение фаворита: Азамат Мурзаканов уступил Доминику Рейесу в Абу-Даби

24 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на этапе предварительного карда турнира UFC 333 состоялся поединок в полутяжелом весе между 37-летним россиянином Азаматом Мурзакановым и 36-летним американцем Домиником Рейесом. Бой завершился победой Рейеса техническим нокаутом уже в первом раунде. Американец потряс соперника точным хай-киком и мощным левым прямым, после чего дожал Мурзаканова в партере сериями ударов, заставив рефери остановить поединок. Для российского бойца это поражение стало вторым подряд в карьере. Об этом сообщает спортивный журналист Бахтияр Искендеров.