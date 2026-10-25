Риск для крови и желудка: Малышева предупредила о вреде популярного анальгина
Малышева захотела предостеречь от приема анальгина и аспирина при гриппе
В эфире программы «Здоровье» на Первом канале доктор медицинских наук Елена Малышева предупредила об опасности применения анальгина и аспирина в период заболевания гриппом. По словам специалиста, анальгин с 1970-х годов запрещен во многих странах из-за риска тяжелого поражения кроветворной системы, а аспирин у детей может спровоцировать судороги и поражение печени, у взрослых же — эрозии и язву желудка. Для безопасного снижения высокой температуры врач рекомендует использовать парацетамол и ибупрофен. Об этом сообщает Первый канал.
Опасность жаропонижающих препаратов и альтернативы
- Риски применения анальгина и аспирина:
- Анальгин (метамизол натрия): способен вызывать агранулоцитоз и тяжелое поражение клеток крови (фактическое уничтожение кроветворных элементов);
- Аспирин (ацетилсалициловая кислота): у детей на фоне вирусов и высокой температуры провоцирует поражение печени и судорожные состояния (синдром Рея), у взрослых — эрозивно-язвенные поражения слизистой ЖКТ.
- Рекомендуемые и безопасные средства:
- Препараты выбора: парацетамол и ибупрофен, доступные в аптечной сети без рецепта;
- Дополнительные меры терапии: при боли в горле Телеврач посоветовала регулярные полоскания.