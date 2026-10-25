Профилактика для мужчин: В Горном районе Якутии запустили проект диспансеризации
Женщин Якутии привлекут к заманиванию мужчин на осмотры
В Горном районе Республики Саха (Якутия) стартовал всероссийский проект «Женщины за здоровье мужчин», реализуемый ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России и Советом Евразийского женского форума при поддержке Совета Федерации. Цель инициативы — преодолеть негативную тенденцию, при которой мужчины трудоспособного возраста избегают плановых медицинских обследований, что приводит к позднему выявлению хронических заболеваний. Проект опирается на социальную роль женщин в семье и трудовых коллективах для мотивации мужчин к прохождению диспансеризации. Замминистра здравоохранения региона Татьяна Павлова заявила о старте информационных и образовательных программ в рамках участия Якутии в числе 9 пилотных субъектов РФ. Об этом информирует пресс-служба Минздрава Якутии.
Задачи проекта и форматы реализации в регионе
- Цели и ключевая концепция миссии:
- Коррекция статистики: вовлечение мужчин трудоспособного возраста в регулярные профосмотры и снижение смертности от неинфекционных заболеваний;
- Социальный инструмент: использование влияния женщин (матерей, жен, сестер, руководителей) для своевременного обращения мужчин к врачам;
- Организаторы: ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, Совет Евразийского женского форума и Совет Федерации.
- Мероприятия в Республике Саха (Якутия):
- Старт инициативы: официальная церемония открытия состоялась в Горном районе Якутии;
- Формат работы: проведение образовательных лекций, встреч с медицинскими экспертами и региональных информационных кампаний;
- Статус региона: Якутия вошла в число 9 регионов России, выступивших лидерами внедрения данного проекта.