Вспышка в Сиде: туристы из России попали в больницу с судорогами в Турции

Life: туристы из России срочно попали в больницу с судорогами в Турции

Общество

Российские туристы столкнулись с массовыми случаями острых кишечных инфекций в пятизвездочном отеле Dobedan Beach Resort Comfort в турецком Сиде. Среди заболевших — преимущественно дети, нескольких из которых госпитализировали с судорогами, высокой температурой и рвотой. Отдыхающие сообщают, что турагенты до поездки игнорировали предупреждения о вспышке, а администрация гостиницы ограничилась рекомендациями по гигиене. Об этом информирует портал Life.ru со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, новости».

Детали инцидента и реакция стороны отеля

  • Симптомы и масштаб заболевания:
    • Клиника отравлений: у пострадавших фиксируются высокая температура, непрекращающаяся рвота, диарея и судорожные состояния;
    • Госпитализация: детей экстренно доставляют в местную больницу, где врачи подтверждают диагноз «сильное отравление»;
    • Статистика в группе: из четырех семей, приехавших вместе, заболели 3 детей и 1 взрослый, а медики сообщают о множестве аналогичных пациентов из этого же отеля.
  • Реакция туриндустрии и администрации:
    • Турагенты: перед вылетом туроператоры не предупреждали туристов об опасности, несмотря на жалобы в чатах;
    • Администрация Dobedan Beach: отель не дает официальных объяснений о причинах вспышки и рекомендует гостям усилить личную гигиену.

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