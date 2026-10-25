Вспышка в Сиде: туристы из России попали в больницу с судорогами в Турции

Российские туристы столкнулись с массовыми случаями острых кишечных инфекций в пятизвездочном отеле Dobedan Beach Resort Comfort в турецком Сиде. Среди заболевших — преимущественно дети, нескольких из которых госпитализировали с судорогами, высокой температурой и рвотой. Отдыхающие сообщают, что турагенты до поездки игнорировали предупреждения о вспышке, а администрация гостиницы ограничилась рекомендациями по гигиене. Об этом информирует портал Life.ru со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, новости».