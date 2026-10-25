Вспышка в Сиде: туристы из России попали в больницу с судорогами в Турции
Life: туристы из России срочно попали в больницу с судорогами в Турции
Российские туристы столкнулись с массовыми случаями острых кишечных инфекций в пятизвездочном отеле Dobedan Beach Resort Comfort в турецком Сиде. Среди заболевших — преимущественно дети, нескольких из которых госпитализировали с судорогами, высокой температурой и рвотой. Отдыхающие сообщают, что турагенты до поездки игнорировали предупреждения о вспышке, а администрация гостиницы ограничилась рекомендациями по гигиене. Об этом информирует портал Life.ru со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, новости».
Детали инцидента и реакция стороны отеля
- Симптомы и масштаб заболевания:
- Клиника отравлений: у пострадавших фиксируются высокая температура, непрекращающаяся рвота, диарея и судорожные состояния;
- Госпитализация: детей экстренно доставляют в местную больницу, где врачи подтверждают диагноз «сильное отравление»;
- Статистика в группе: из четырех семей, приехавших вместе, заболели 3 детей и 1 взрослый, а медики сообщают о множестве аналогичных пациентов из этого же отеля.
- Реакция туриндустрии и администрации:
- Турагенты: перед вылетом туроператоры не предупреждали туристов об опасности, несмотря на жалобы в чатах;
- Администрация Dobedan Beach: отель не дает официальных объяснений о причинах вспышки и рекомендует гостям усилить личную гигиену.