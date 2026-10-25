Луна охотника: жители Земли увидят пик октябрьского полнолуния
Жители Земли смогут увидеть пик октябрьского полнолуния 26 октября
Октябрьское полнолуние наступит 26 октября в 00:12 по восточному времени США (04:12 по Гринвичу). В этот момент лунный диск окажется полностью освещенным на противоположной от Солнца стороне небосвода, из-за чего кратеры перестанут отбрасывать контрастные тени. Наблюдатели смогут рассмотреть темные базальтовые равнины («моря») и светлые лучи от молодых кратеров. В первый час после восхода спутник Земли приобретет желто-оранжевый оттенок из-за рассеивания света в атмосфере, а у горизонта зрительно увеличится благодаря «лунной иллюзии». Об этом сообщает портал Space.com.
Особенности астрономического явления и оптические эффекты
- Особенности явления:
- Точный момент пика: 26 октября в 00:12 по восточному времени США (04:12 по Гринвичу);
- Условия видимости: полное освещение диска без отбрасывания теней кратерами;
- Детали рельефа: видимость темных базальтовых «морей» и светлых полос выброшенного вещество от древних астероидных ударов.
- Оптические эффекты и традиционные наименования:
- «Лунная иллюзия»: визуальное увеличение диска у восточного горизонта из-за особенностей восприятия мозгом;
- Цветовая гамма: приобретение желто-оранжевого оттенка в первый час после восхода из-за рассеивания коротких синих волн;
- Исторические названия: луна охотника в Северном полушарии, луна миграции у народа кри, а также морозная луна у оджибве и хайда.