Луна охотника: жители Земли увидят пик октябрьского полнолуния

Жители Земли смогут увидеть пик октябрьского полнолуния 26 октября

Общество

Октябрьское полнолуние наступит 26 октября в 00:12 по восточному времени США (04:12 по Гринвичу). В этот момент лунный диск окажется полностью освещенным на противоположной от Солнца стороне небосвода, из-за чего кратеры перестанут отбрасывать контрастные тени. Наблюдатели смогут рассмотреть темные базальтовые равнины («моря») и светлые лучи от молодых кратеров. В первый час после восхода спутник Земли приобретет желто-оранжевый оттенок из-за рассеивания света в атмосфере, а у горизонта зрительно увеличится благодаря «лунной иллюзии». Об этом сообщает портал Space.com.

Особенности астрономического явления и оптические эффекты

  • Особенности явления:
    • Точный момент пика: 26 октября в 00:12 по восточному времени США (04:12 по Гринвичу);
    • Условия видимости: полное освещение диска без отбрасывания теней кратерами;
    • Детали рельефа: видимость темных базальтовых «морей» и светлых полос выброшенного вещество от древних астероидных ударов.
  • Оптические эффекты и традиционные наименования:
    • «Лунная иллюзия»: визуальное увеличение диска у восточного горизонта из-за особенностей восприятия мозгом;
    • Цветовая гамма: приобретение желто-оранжевого оттенка в первый час после восхода из-за рассеивания коротких синих волн;
    • Исторические названия: луна охотника в Северном полушарии, луна миграции у народа кри, а также морозная луна у оджибве и хайда.

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