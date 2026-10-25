Луна охотника: жители Земли увидят пик октябрьского полнолуния

Октябрьское полнолуние наступит 26 октября в 00:12 по восточному времени США (04:12 по Гринвичу). В этот момент лунный диск окажется полностью освещенным на противоположной от Солнца стороне небосвода, из-за чего кратеры перестанут отбрасывать контрастные тени. Наблюдатели смогут рассмотреть темные базальтовые равнины («моря») и светлые лучи от молодых кратеров. В первый час после восхода спутник Земли приобретет желто-оранжевый оттенок из-за рассеивания света в атмосфере, а у горизонта зрительно увеличится благодаря «лунной иллюзии». Об этом сообщает портал Space.com.