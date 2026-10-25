Церковный устав: Священники раскрыли правила поминовения о здравии и упокоении

Священники захотели объяснить, кого нельзя вносить в церковные записки

Общество

Православное духовенство выступило с разъяснениями правил подаче записок за литургией и молебнами. Как поясняют в РПЦ, существуют четкие иерархические нормы заполнения записок «О здравии» и «Об упокоении», а также строгие ограничения на включение отдельных категорий лиц. В частности, на проскомидию и общее церковное поминовение не допускаются имена некрещеных граждан, самоубийц (за исключением случаев наличия архиерейского благословения) и прославленных святых. Подать записку за них нельзя, однако верующие могут совершать о них личную келейную молитву. Об этом пишет МП.

Церковная иерархия поминовения и существующие ограничения

  • Правила заполнения и порядок иерархии:
    • Падежная форма: имена в записках указываются строго в родительном падеже («кого?»);
    • Священноначалие и духовенство: список всегда начинается с Патриарха, правящего архиерея, далее указываются иереи, диаконы и монашествующие;
    • Миряне: имена мирян вносятся в записку после духовенства в произвольном порядке.
  • Категории лиц, которых нельзя вносить в записки:
    • Некрещеные: лица, не принявшие таинство Крещения, не являются членами Церкви, поэтому за них не вынимается частица на проскомидии;
    • Самоубийцы: лишившие себя жизни добровольно не поминаяются за богослужением (исключение — наличие письменного разрешения архиерея при психических заболеваниях);
    • Канонизированные святые: угодникам Божиим возносят молебны и величания, а не прошения о прощении их грехов.
  • Альтернатива церковному поминовению:
    • Келейная молитва: за некрещеных и самоубийц Церковь благословляет молиться дома и совершать дела милосердия в их память.

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