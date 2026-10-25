Церковный устав: Священники раскрыли правила поминовения о здравии и упокоении
Священники захотели объяснить, кого нельзя вносить в церковные записки
Православное духовенство выступило с разъяснениями правил подаче записок за литургией и молебнами. Как поясняют в РПЦ, существуют четкие иерархические нормы заполнения записок «О здравии» и «Об упокоении», а также строгие ограничения на включение отдельных категорий лиц. В частности, на проскомидию и общее церковное поминовение не допускаются имена некрещеных граждан, самоубийц (за исключением случаев наличия архиерейского благословения) и прославленных святых. Подать записку за них нельзя, однако верующие могут совершать о них личную келейную молитву. Об этом пишет МП.
Церковная иерархия поминовения и существующие ограничения
- Правила заполнения и порядок иерархии:
- Падежная форма: имена в записках указываются строго в родительном падеже («кого?»);
- Священноначалие и духовенство: список всегда начинается с Патриарха, правящего архиерея, далее указываются иереи, диаконы и монашествующие;
- Миряне: имена мирян вносятся в записку после духовенства в произвольном порядке.
- Категории лиц, которых нельзя вносить в записки:
- Некрещеные: лица, не принявшие таинство Крещения, не являются членами Церкви, поэтому за них не вынимается частица на проскомидии;
- Самоубийцы: лишившие себя жизни добровольно не поминаяются за богослужением (исключение — наличие письменного разрешения архиерея при психических заболеваниях);
- Канонизированные святые: угодникам Божиим возносят молебны и величания, а не прошения о прощении их грехов.
- Альтернатива церковному поминовению:
- Келейная молитва: за некрещеных и самоубийц Церковь благословляет молиться дома и совершать дела милосердия в их память.