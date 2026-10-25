Церковный устав: Священники раскрыли правила поминовения о здравии и упокоении

Православное духовенство выступило с разъяснениями правил подаче записок за литургией и молебнами. Как поясняют в РПЦ, существуют четкие иерархические нормы заполнения записок «О здравии» и «Об упокоении», а также строгие ограничения на включение отдельных категорий лиц. В частности, на проскомидию и общее церковное поминовение не допускаются имена некрещеных граждан, самоубийц (за исключением случаев наличия архиерейского благословения) и прославленных святых. Подать записку за них нельзя, однако верующие могут совершать о них личную келейную молитву. Об этом пишет МП.