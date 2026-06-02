Двое убийц и три загадочных цифры: что баварский пророк знал о начале конца

Есть пророчества-предупреждения. Есть пророчества-загадки. А есть пророчества, похожие на зашифрованное донесение из будущего. Алоис Ирльмайер, баварский крестьянин и строитель колодцев, оставил именно такое. Он назвал убийц, описал место и сообщил три цифры — но сам не понимал их смысла, пишут в материале РИА Новости .

«Я вижу двух мужчин, которые убьют третьего высокопоставленного человека. Им за это заплатят. Один — невысокий чернокожий, другой — высокий белый. Возможно, это произойдет на Балканах. Я вижу три числа: 8, 8 и 9. Я не знаю, что они означают», — говорил он.

Этот фрагмент — один из самых интригующих во всем наследии баварского старца. Что это: дата? Шифр? Географические координаты? И главное — почему именно это убийство станет спусковым крючком катастрофы?

Крестьянин, который видел больше генералов

Алоис Ирльмайер родился 8 июня 1894 года в деревушке Шарам в Верхней Баварии в семье фермера. Никакого образования, кроме сельской школы. Никаких связей с политикой. Он воевал на Первой мировой, попал под обвал в траншее, и на грани гибели к нему пришло первое видение: лица солдат, которые его спасут. Когда это случилось наяву, он узнал их.

Позже он начал строить колодцы и обнаружил способность находить подземные источники воды с невероятной точностью. А в 1928 году видения вернулись — уже не как случайные вспышки, а как постоянный поток образов будущего.

Во время Второй мировой он предсказывал места бомбардировок и спас множество жизней. После войны к нему шли с фотографиями пропавших — он смотрел на снимок и видел, жив человек или мертв. В 1947 году его обвинили в колдовстве, но он доказал свой дар прямо в зале суда, описав судье одежду его жены и ее занятия в реальном времени. В 1950 году потребовал эксгумации тела человека, якобы умершего естественной смертью, — и оказался прав.

Ирльмайер не брал денег. Просто помогал. Но главное, что он оставил миру, — это не исцеления, а предупреждения.

«Третий высокопоставленный»

Пророчество о Третьей мировой — самое детальное из всех. Ирльмайер описывал ее не как туманную угрозу, а как конкретную цепь событий. Убийство «третьего высокопоставленного человека» стоит в этой цепи первым.

Кто этот «третий»? Монарх? Политик? Духовный лидер? Почему убийц двое — и почему они представляют разные расы? Старец не уточнял, но сама конструкция выглядит так, будто он описывал кадры из фильма, не имея под рукой расшифровки. Он видел лица, слышал обрывки информации, но не мог сложить их в систему. Именно это делает его показания особенно ценными: он не интерпретировал, а просто передавал увиденное.

Балканы как возможное место — тоже не случайность. Этот регион веками был пороховой бочкой Европы. Именно здесь в 1914 году началась Первая мировая. И если верить баварскому старцу, история может повториться.

8, 8, 9 — код, который не могли взломать десятилетиями

Цифры, которые назвал Ирльмайер, остаются загадкой до сих пор. Исследователи его наследия выдвигали разные версии. Дата: 8 августа какого-то девятого года. Или 8 сентября. Или 8-й день 8-го месяца с девяткой на конце — что-то вроде августа 2029-го. Другие предполагали, что это географические координаты: 8-й градус долготы и 89-й градус широты или наоборот. Третьи видели в этом отсылку к номерам авиарейсов или поездов.

Сам старец признавался, что не знает их значения. Он просто видел их — возможно, на экране, которого еще не существовало. Возможно, на табло аэропорта или в углу телевизионной картинки.

Что будет дальше

После убийства, по словам Ирльмайера, последует стремительное развитие событий. Война разразится внезапно. Ей будут предшествовать знаки в небе, которые увидят миллионы. Начнется она дождливой ночью незадолго до сбора урожая.

Дальше — мрак. Баварский старец описывал некую «пыль», которая уничтожает все живое: ни деревьев, ни травы, ни животных. «Это длинная линия. Тот, кто пересечет ее, умрет». Поразительно точное описание последствий применения химического или радиологического оружия — сделанное человеком, который не знал таких слов.

Он говорил об уничтожении «великого города» в Соединенных Штатах и о финальной битве у Рейна, после которой «из трех армейских группировок ни один солдат не сможет вернуться домой».

И все-таки надежда

Но даже в этой картине апокалипсиса Ирльмайер оставил просвет. Он предсказывал, что после войны климат изменится, наступит долгое счастливое время, и те, кто доживут, будут очень счастливы. А Россия, по его словам, переживет духовное возрождение: «Русский народ начнет верить во Христа, и Крест снова будет почитаться».

Баварский крестьянин, чьи пророчества проверены десятилетиями, оставил нам не готовый сценарий, а набор ключей. Тот, кто сможет расшифровать три цифры и узнать двух убийц, возможно, сумеет предотвратить катастрофу. Вопрос в том, сколько времени у нас осталось.