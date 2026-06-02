Силовой экстрим возвращается на центральные телеканалы. Такое заявление сделала Федерация силового экстрима России после подписания спонсорского соглашения с главой инвестиционной группы «Марафон» Александром Винокуровым. Меценат вошел в Попечительский совет организации. В планах — не только телепроект, но и первый в истории России чемпионат мира по этому виду спорта, узнал REGIONS у заместителя президента Федерации силового экстрима России, многократного рекордсмена мира по силовым номерам Сергея Агаджаняна по прозвищу Русский Халк.

Новый покровитель силачей

Информацию Сергей Агаджанян передал со ссылкой на президента федерации Василия Грищенко. По его словам, инвестиционная группа «Марафон» во главе с Александром Винокуровым подписала соглашение о спонсорской поддержке. Меценат не просто дает деньги, а лично входит в Попечительский совет федерации на правах руководителя.

«Это партнерство — про людей, для которых сила не просто слово. Александр Винокуров живет спортом и по-настоящему погружен в мир силового экстрима», — цитирует Грищенко.

Возвращение на ТВ

Самый громкий пункт планов — телевидение. Впервые за долгие годы силовой экстрим появится на экранах центральных каналов. Причем не в виде репортажей, а в формате современного телепроекта. Для вида спорта это прорыв. Последние годы соревнования богатырей оставались уделом узких сообществ и интернет-трансляций. Широкий зритель о них практически забыл.

Память о Турчинском

В федерации прямо говорят: Винокуров — первый настоящий благотворитель после смерти Владимира Турчинского. Легендарный «Динамит» основал силовой экстрим в России и долгие годы был лицом и двигателем этого спорта. После его ухода в 2009 году финансовая поддержка со стороны крупных меценатов практически сошла на нет.

«Впервые после смерти отца основателя силового экстрима в России Владимира Турчинского у вида спорта появился настоящий благотворитель, с готовностью делать больше, чем требуется!» — подчеркнул Грищенко.

Чемпионат мира в России

Но телепроектом планы не ограничиваются. Впервые в отечественной истории Россия примет чемпионат мира по силовому экстриму. Когда и где именно — пока не уточняется. Но сам факт проведения турнира такого уровня на российской земле говорит о серьезности намерений новых спонсоров.

Для поклонников богатырских состязаний это долгожданный сигнал. Спорт, который долгие годы держался на энтузиазме одиночек и скромных турнирах, наконец получает системную поддержку. И, судя по заявлениям, возвращение будет громким.

