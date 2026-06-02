Назван топ-5 странных обычаев и запретов на день Тимофея Грядочника

На Руси 2 июня называли днем Тимофея Грядочника — праздником, который целиком посвящен огороду, посевам и приметам на урожай. Женщины выходили на грядки тайно, чтобы не сглазить будущие огурцы. Рыжих кошек обходили стороной — встреча с ними сулила финансовые потери. А вот жасмин в углах дома, наоборот, притягивал деньги. «ФедералПресс» разобрался в обычаях и запретах этого необычного дня.

Святой князь, который стал огородником

Праздник уходит корнями в XIII век. В основе — история князя Довмонта, который принял православие и получил имя Тимофей. Он прославился как защитник Пскова и символ веры, а день его памяти пришелся как раз на разгар полевых работ. В народе святого прозвали Грядочником — именно 2 июня крестьяне досаживали огурцы. Отсюда и поговорка: «Пришел Тимофей — досевай огурцы скорей».

Огород в режиме секретности

Главное правило дня касалось женщин. Они выходили на грядки, но делали это скрытно. Ни в коем случае нельзя было говорить, что именно сажаешь. Если кто-то спрашивал, следовало отвечать: «Просто полю сорняки выдираю». Считалось: правду знать никому нельзя, иначе сглазят будущий урожай.

На юге России, где к 2 июня уже поспевали первые овощи, первый плод закапывали прямо в землю — тоже для защиты от дурного глаза. Поливали растения строго дозированно, а увядшие кусты окропляли святой водой.

Природная метеостанция без приборов

2 июня все вокруг превращалось в систему знаков. Крестьяне внимательно наблюдали за живой природой:

Петух кричит или лягушка квакает — к богатому урожаю.

Много шишек на елях — зима порадует, и осенью будет что собирать.

Пчелы жалятся без причины или кроты вылезают из нор — скоро дождь.

Такие наблюдения помогали ориентироваться без метеосводок и гаджетов.

Жасмин для денег и молитвы для здоровья

День начинался с церкви. Крестьяне молились князю Тимофею и святому Фалалею — просили здоровья и защиты для посевов. После шли на огород.

А чтобы в доме водились деньги, женщины украшали жасмином углы комнат. Считалось, что аромат цветов очищает энергетику и налаживает финансовые дела.

Чего нельзя делать 2 июня

Запретов в день Тимофея набиралось немало:

Не оставлять маленьких детей с чужими людьми — в этот день они особенно уязвимы для сглаза.

Не печь и не месить тесто — к болезням.

Беременным нельзя шить и вязать — чтобы не запутать судьбу будущего ребенка.

Избегать ссор. Энергетика дня очень чувствительная, любое напряжение потом обернется проблемами.

И самый необычный запрет — обходить стороной рыжих кошек. Встреча с ними сулила потери денег. Так что 2 июня лучше держаться подальше от пушистых огненно-рыжих созданий.