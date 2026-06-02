26 фейковых терактов за полтора года: подросток из Череповца «заминировал» Керчь, школы и ТЦ

Череповецкий суд вынес приговор 18-летнему юноше, который на протяжении полутора лет терроризировал разные регионы России фейковыми сообщениями о терактах. В его «послужном списке» — 26 ложных сигналов. Он «минировал» Керчь, школы и ТЦ в родном городе, а также отдаленные населенные пункты Алтайского края и Липецкой области. Приговор — 3 года и 10 месяцев колонии-поселения. Об этом сообщает Lenta.ru.

Суд установил, что с осени 2023 по зиму 2024 года несовершеннолетний злоумышленник (на момент преступления ему было меньше 18 лет) рассылал ложные сообщения о готовящихся взрывах. В списке «целей» оказались Керчь, Змеиногорск в Алтайском крае, Усмань в Липецкой области, а также автовокзал, торговые центры и школы в Череповце и районе.

Каждый раз экстренные службы выезжали на проверку, тратили ресурсы, сеяли панику. Результат — ни одного реального взрывного устройства. Юноша полностью признал вину. Суд учел возраст, но квалифицировал деяния как заведомо ложные сообщения об актах терроризма. Теперь он отправится в колонию-поселение почти на четыре года.

Ранее юрист раскрыл, почему полиция реагирует на сталкинг только после грамотно составленного заявления.