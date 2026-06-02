2 золота и 2 победы в матчевых встречах: подмосковные спортсмены выступили на Российско-Китайских играх

С 24 по 31 мая в Калининградской области прошли X Российско‐Китайские молодежные летние игры. Более 700 атлетов в возрасте от 11 до 20 лет из России и Китая вступили в борьбу за медали в 12 дисциплинах: от бадминтона и баскетбола до скалолазания и ушу. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

По итогам турнира сборная России продемонстрировала впечатляющие результаты, завоевав 57 золотых, 35 серебряных и 5 бронзовых наград. Именно россияне лидировали по количеству медалей высшей пробы.

14 спортсменов из 10 муниципальных образований Подмосковья вошли в состав сборной и соревновались в 7 видах спорта. Их вклад в общую копилку оказался весомым: 8 медалей различного достоинства и 2 яркие победы в командных встречах по борьбе и самбо.

Так, Ксения Андреева (Чехов) стала победительницей соревнований по боксу в весовой категории до 57 кг. Сборная России по боксу одержала победу над командой Китая с общим счетом 8:1.

Три подмосковные баскетболистки из Видного Василиса Кочетова, Анна Ким и Мелания Матвиенко выступали в составе сборной России и одержали победу в турнире. В решающем матче национальная команда встретилась со сборной Китая и обыграла соперниц со счетом 89:54.

