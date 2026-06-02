Гуманоид на 600g и сайт-обман: что Пентагон и Белый дом скрывают за «уфологической лихорадкой»

Администрация Дональда Трампа продолжает масштабную кампанию по рассекречиванию архивов о неопознанных аномальных явлениях. На сегодняшний день опубликовано уже две партии документов, собравших более миллиарда просмотров. Однако вместо долгожданных доказательств контакта с внеземным разумом публика все чаще видит в этом политическую игру. Рассказываем, что известно о рассекреченных файлах к 2 июня 2026 года.

Как все начиналось

В феврале 2026 года Дональд Трамп поручил правительству США «начать процесс идентификации и рассекречивания» официальных файлов, касающихся инопланетной жизни, неопознанных аномальных явлений (UAP) и неопознанных летающих объектов (НЛО). Свое решение он объяснил огромным общественным интересом к этой теме.

Первый пакет документов был опубликован 8 мая. В него вошли 161 файл из архивов Пентагона, ФБР, NASA и Госдепартамента США: сотни страниц сообщений о наблюдениях НЛО начиная с 1940-х годов, более 20 видеороликов с загадочными объектами, а также исторические документы. Министр обороны Пит Хегсет объявил о наступлении «беспрецедентной исторической инициативы». Тогда же была опубликована фотография «неопознанного явления», сделанная с поверхности Луны во время миссии «Аполлон-17».

Вторая партия объемом в 64 файла вышла 22 мая. В нее вошли 51 видео, 7 аудиозаписей и 6 PDF-документов. Часть материалов была получена от пилотов ВВС США и военных дронов в период с 2018 по 2023 год. Среди них — аудиозаписи экипажа «Аполлона-12», астронавты которого рассказывали, что при попытке уснуть на Луне перед их закрытыми глазами проносились полосы света.

С момента запуска специального раздела на сайте WAR.GOV/UFO 8 мая его посетило более миллиарда человек по всему миру. Пентагон пообещал публиковать новые материалы каждые несколько недель на постоянной основе по мере их обнаружения и рассекречивания.

Китайский эксперт раскрыл подробности и сразу раскритиковал отсутствие научных данных

Наибольший резонанс вызвал почти пятиминутный ролик под названием «NAG UAP 1 Jun 20», снятый в 2020 году во Флориде американским военным инфракрасным датчиком. На кадрах запечатлен быстро перемещающийся объект, напоминающий человеческий силуэт: он зависал в воздухе, а затем мгновенно исчезал за пределами кадра.

Как отметил пекинский исследователь аномальных явлений (UAP) Чжан Нань в разговоре с South China Morning Post, если это не был сбой датчиков, то речь идет о настоящем мгновенном перемещении. Анализы с помощью искусственного интеллекта показывают, что ускорение объекта могло превышать 600g, что в 600 раз больше силы гравитации на поверхности Земли. Для сравнения: человеческие пилоты обычно теряют сознание при перегрузках около 12g, а самые выносливые дроны выдерживают максимум 30g. Маневр, превышающий 600g, находится далеко за пределами возможностей любого известного современного летательного аппарата или живого организма.

При этом у объекта не было видно крыльев или работающего двигателя, он менял форму в движении. Однако Чжан Нань указал на серьезную проблему: в опубликованных файлах есть изображения и видео, но отсутствуют необходимые для научных исследований твердые данные — информация о датчиках, радарные данные, телеметрия, спектрометрические измерения. По его словам, тепловизор может лишь зафиксировать разницу температур, но не скажет, находился объект в ста метрах или в десяти километрах от камеры. Это все равно что пытаться диагностировать болезнь по рентгеновскому снимку без сопровождающей документации.

Пентагон о связях с внеземными цивилизациями: доказательств пока нет

Несмотря на шумиху вокруг документальных релизов, официальные лица США по-прежнему осторожны в формулировках. Представители Пентагона подчеркнули, что новые файлы, как и предыдущие, не содержат доказательств внеземного происхождения зафиксированных объектов. Многие случаи специалисты объясняют возможными дронами, воздушными шарами или ошибками датчиков.

В том же ключе высказался и глава NASA Джаред Айзекман, который признал, что у американского космического агентства нет абсолютно никаких документированных доказательств ни о разбившихся инопланетных космических кораблях, ни о телах пришельцев.

Управление Пентагона по решению вопросов об аномалиях во всех областях (AARO) также подтвердило: хотя задокументированы тысячи наблюдений, ни одно из них не подтверждает инопланетное происхождение. Более того, в отчетах ведомства некоторые загадочные UAP получили вполне приземленные объяснения. Например, объект, замеченный возле авиабазы «Эглин» во Флориде, оказался обычным коммерческим осветительным шаром.

Сайт aliens.gov: космическая тематика для других целей

Дополнительное замешательство вызвал запуск Белым домом сайта aliens.gov. Стилизованный под космическую тематику ресурс отслеживает на карте США «аресты пришельцев», однако речь там идет вовсе не о внеземных гостях.

Президент Трамп сообщил на заседании кабинета министров 28 мая, что публикуется много информации, связанной с инопланетными вещами, и люди полностью очарованы этим, буквально делая ее номером один в трендах. Однако, как выяснилось, «пришельцами» на сайте называют нелегальных мигрантов — так называемых «alien» в старом юридическом лексиконе США. По задумке Белого дома, ресурс призван демонстрировать показательности работы ICE и, по сути, является политическим театром, направленным на дегуманизацию мигрантов. Один раздел сайта даже сообщает пользователям, что «пришельцы» благополучно вернутся в свое место происхождения. Многие пользователи сочли это подменой понятий и обманом ожиданий, учитывая синхронные релизы Пентагона.

Конгрессмены требуют большего и предупреждают о «шоке»

Республиканские конгрессмены Анна Паулина Луна и Тим Берчетт — одни из главных сторонников раскрытия информации об НЛО в Конгрессе США. Берчетт назвал первую партию правительственных файлов каплей в море, но пообещал, что грядет момент, когда люди воскликнут: «Святой ад!». Луна, в свою очередь, добилась включения более 40 требуемых видео UAP во второй раунд публикации.

Специалист по UAP и телеведущий канала Gaia Джош Голембеске в разговоре с Fox News заявил, что доказательства того, что нас посещают, подавляющи. Он назвал происходящее «медленным капанием» раскрытия информации: администрация постепенно вводит общественность в курс дела, чтобы избежать массовой паники. По словам Голембеске, пять лет назад он бы такого не сказал, но сейчас отчетливо ощущается, что «что-то неизбежно надвигается» и «джинна обратно в бутылку уже не засунуть».

«Китайский Нострадамус»: это просто галлюцинация, прикрывающая реальные угрозы

Нашлись у процесса и ярые скептики. Аналитик Цзян Сюэцинь, которого в западной прессе прозвали «китайским Нострадамусом» за точные прогнозы (в том числе предсказание текущего американо-иранского конфликта), в разговоре с американским ютубером высказался предельно прямо. Он заявил, что все знают: это полная чушь, сплошное вранье, никаких инопланетян и инопланетных технологий нет, это просто галлюцинация и попытка отвлечь людей от реальных событий. По его словам, некоторые люди верят в это, а если не верят, то переключаются на угрозу ИИ или на демонов, и в итоге замыкаются в собственном пузыре. Аналитик предупредил, что людей в будущем накроют такие зверства, что им захочется закрыть глаза и уши и просто жить в нормальном мире. Исторические примеры показывают: именно так раньше приходили в упадок целые империи — из-за гражданских войн и истощения.

Прогноз Ванги и уфологическая лихорадка в соцсетях

Параллельно с официальными релизами в социальных сетях ширится еще одна волна обсуждений. Пользователи проводят параллели между текущим раскрытием архивов и пророчеством Ванги, которая якобы предсказала контакт с пришельцами в ноябре 2026 года.

Кроме того, по всей территории США зафиксированы серии видеороликов, на которых запечатлены огненные шары, взрывы метеоров и грохочущие звуковые удары. Некоторые очевидцы задаются вопросом: не связан ли этот всплеск наблюдений с публикацией секретных архивов.