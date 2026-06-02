«Земляне» сыграют концерт на Байконуре во время запуска корабля «Союз МС-29»

Рок-группа «Земляне» споет «Траву у дома» прямо на Байконуре — сразу после старта пилотируемого корабля «Союз МС-29». Концерт станет частью однодневной программы, которую 14 июля 2026 года организуют «Русская Медиагруппа» и Роскосмос. Участников проекта ждут лекции космонавтов, экскурсии по легендарному космодрому и место в комфортабельном шатре для наблюдения за пуском. Это только первый шаг: аналогичные туры планируют запустить и на Восточный.

Космос под музыку

14 июля на Байконуре случится событие, которого еще не было. «Роскосмос Медиа» совместно с проектом AstroNight и при партнерстве радиостанции Radio Monte Carlo запускают специальную однодневную программу, приуроченную к старту пилотируемого корабля «Союз МС-29». Главная изюминка — сразу после пуска ракеты на сцену выйдет легендарная рок-группа «Земляне» с песней «Трава у дома».

Алла Володина, заместитель генерального директора по маркетингу и стратегическим коммуникациям «Русской Медиагруппы», объяснила выбор так:

«Запуск пилотируемого корабля вызывает сильные эмоции даже у людей, далеких от космонавтики. Мы хотели дополнить этот момент культурным символом, который много лет ассоциируется с покорением космоса. Символично, что песня прозвучит именно там, где особенно остро ощущается связь между Землей и космосом»

Что ждет участников

Программа рассчитана на один день, но насыщенность событий обещают колоссальную. В нее входят:

Лекции и живые диалоги с экспертами «Роскосмос Медиа» и действующим космонавтом;

Экскурсии по легендарным местам Байконура;

Наблюдение за запуском корабля из специального всесезонного шатра на 250 человек;

Живой концерт группы «Земляне» сразу после старта.

Организаторы подчеркивают: шатер оборудован для комфортного пребывания гостей независимо от погоды. Каждый участник увидит пуск ракеты с близкого расстояния.

Новый вид туризма

Создатели проекта называют байконурский эксперимент первым этапом. В планах — развивать аналогичные программы на космодроме Восточный. То есть наблюдать за запусками кораблей под живую музыку и с лекциями космонавтов может стать регулярным туристическим направлением.

Кто за всем стоит

За организацию отвечают три структуры:

«Роскосмос Медиа» — отраслевой оператор госкорпорации «Роскосмос»;

AstroNight — проект, который создает уникальные форматы наблюдения космических и астрономических явлений на стыке науки, авиации и путешествий;

«Русская Медиагруппа» — медиахолдинг, объединяющий пять радиостанций («Русское Радио», Хит FM, MAXIMUM, Радио DFM, Radio Monte Carlo) и телеканал РУ.ТВ.

Космос и рок — сочетание неожиданное, но, кажется, именно такое способно привлечь на Байконур не только фанатов астрономии, но и простых меломанов.