В Подмосковье за месяц провели покос газонов на 17 тыс. территорий

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

В Подмосковье в мае 2026 года провели покос газонов более чем на 17 тыс. территорий. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Лидерами по объему проведенных работ стали Коломна, Люберцы и Подольск. В этих округах провели покос газонов на 976, 729 и 684 территориях соответственно.

Работы ведутся в соответствии с утвержденными графиками. Для покоса используют косилки и ручной инструмент. Скошенную траву сразу вывозят.

