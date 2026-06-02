Более 120 тыс. наказов в новую Народную программу «Единой России» собрали в Подмосковье. Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в рамках форума «Подмосковье. Есть результат!».

Он напомнил, что сбор инициатив ведется через первичные отделения партии, встречи с жителями и профессиональным сообществом. Брынцалов отметил, что благодаря совместной работе правительства и партии наказы жителей региона за последние пять лет, были практически полностью выполнены.

«Несмотря на то, что работа велась в непростых условиях пандемии, санкционного давления и специальной военной операции, выполнение Народной программы в Подмосковье приближается к 100%. Все это формирует доверие жителей к партии и людям, которые ее представляют», — сказал он.

За пять лет в Подмосковье капитально отремонтировали 245 школ и построили 166 новых. Также построили 167 новых детсадов и еще 97 капитально отремонтировали. Это позволило создать почти 50 тыс. новых мест. Обновление первичного звена медицины затронуло более 2 млн жителей. Особое внимание уделяется поддержке участников СВО.

«С начала СВО подмосковные партийцы вместе с жителями и бизнесом направили на передовую свыше 20 тыс. тонн гуманитарной помощи. Кроме того, в Народную программу были включены меры поддержки участников СВО, и уже принято более 40 решений регионального уровня», — рассказал Брынцалов.

Он отметил, что по итогам предварительного голосования Подмосковье показало один из лучших результатов в стране как по количеству кандидатов, так и по числу избирателей. На участие в заявились свыше 900 претендентов, за которых проголосовали более 635 тыс. избирателей. Победителями предварительного голосования стали 129 человек.

В завершение выступления Брынцалов от имени победителей предварительного голосования обратился к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву с просьбой возглавить команду партии на предстоящих выборах в Госдуму и Мособлдуму. Глава региона ответил утвердительно.