Атака индюков: 83-летняя женщина получила шесть швов после нападения диких птиц на вечерней прогулке

Вечерняя прогулка в Аламиде обернулась для 83-летней Мэри Джо Келли визитом в травмпункт. На пенсионерку напали две дикие индейки. Женщина рухнула лицом вниз, разбила очки, рассекла руку. В больнице наложили шесть швов. Полиция отказалась отлавливать пернатых агрессоров. Об этом сообщает Lenta.ru.

83-летняя Мэри Джо Келли вышла на прогулку и столкнулась с двумя агрессивными индейками. Птицы набросились на нее, она потеряла равновесие и «полетела головой вниз». Удар пришелся на лицо — очки разбились, из носа потекла кровь. Женщина ударилась ладонью и большим пальцем. Ей удалось отбиться от пернатых агрессоров и позвонить мужу. Супруг отвез ее в больницу, где медики зашили глубокую рану на правой руке.

Обратившись в полицию, Келли услышала, что закон не позволяет отловить этих индеек. Птицы остаются на свободе. Женщина призналась, что до сих пор чувствует себя оглушенной и боится гулять в одиночку. В США дикие индейки — не редкость, и их агрессия в брачный период достигает пика.

