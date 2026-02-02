Дышите свободно: как активированный уголь спасет дом от токсинов в воздухе

Генеральный директор предприятия «Регионхимснаб» Владимир Угрюмов поделился с изданием « Газета.Ru » информацией о том, каким образом активированный уголь в фильтре способен значительно улучшать микроклимат и очистить воздух в квартире.

Как активированный уголь в фильтре чистит воздух

Специалист пояснил, что высокие показатели эффективности таких фильтров объясняются уникальной способностью активированного угля поглощать токсичные вещества благодаря своей специфической структуре и большой площади поверхности.

По его словам, кусочек активированного угля под микроскопом выглядит как запутанный тоннель, состоящий из множества мелких полостей. Именно эта особенность позволяет веществу захватывать мельчайшие частицы токсинов и устранять неприятный аромат в помещениях.

Владимир Угрюмов также уточнил, что для каждого типа загрязнений существует особый вид угля, будь то минеральный или кокосовый. Важным условием является предварительная обработка материала особыми химическими соединениями, усиливающими способность связывания молекул опасных веществ.

Где еще используют активированный уголь

Угрюмов указал на широкий спектр применения фильтров с использованием активированного угля. Они идеально подойдут для бытовых нужд: очистки воздушных масс, водоочистки, обустройства вентиляции кухонь. Преимуществом таких устройств является безопасность и гипоаллергенность, поскольку они не провоцируют аллергических реакций и побочных эффектов, что особенно актуально для семей с маленькими детьми и домашними животными.

На что обратить внимание, чтобы не купить подделку

Специалист предупредил о рисках приобретения некачественных фильтров, ведь рынок наполнен подделками и низкосортными товарами. Многие производители экономят на сырье, предлагая продукт низкого качества, в составе которого отсутствует необходимый вид угля.

Это означает, что срок службы таких приборов резко сокращается: качественные фильтры способны функционировать годами, тогда как дешевые аналоги требуют регулярной замены каждые три-шесть месяцев.

При покупке устройства, предназначенного для очистки воздуха, рекомендуется обращать особое внимание на содержание компонентов фильтра. Только убедившись в наличии качественного активированного угля, потребитель сможет рассчитывать на эффективное удаление пыли и неприятных запахов, обеспечив здоровый климат в доме.

