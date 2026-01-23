Многоэтажные дома из дерева: бюджетная новинка или дорогой эксперимент для России

Строительство многоэтажных домов из дерева возможно в люкс-сегменте. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко.

Ранее в СМИ сообщали, что в России обсуждают возможность возведения многоэтажных зданий с применением деревянных конструкций. На фоне подорожания традиционных материалов — кирпича и бетона — власти рассматривают использование клееных деревянных панелей в высотном строительстве. МЧС готовится к пересмотру действующих норм по максимальной этажности таких домов, а представители власти отмечают, что инициатива направлена на расширение спектра применяемых строительных технологий. Экономист Литвиненко подчеркнула, что говорить о значительном снижении цен пока что сложно.

«В строительной индустрии играют роль не только строительные материалы, оборудование, но и люди, а также технология ускорения. Если это будет технология “под ключ”, которая позволяет из дерева, переработанных материалов тут же собрать быстро дом, то это один момент. А если это сложная технология производства, требующая дорогостоящего оборудования и специалистов, то это другой момент», — пояснила эксперт.

При этом в первую очередь, отметила специалист, должен подниматься вопрос обеспечения безопасности потенциальных жителей таких домов.

«Я думаю, что проект многоэтажных деревянных домов возможен в люкс-сегменте. Это мода на экологичный образ жизни, однако этот проект возможен при условии высокого уровня применения технологий с точки зрения теплоизоляции и обработки против возгорания, а также при условии, что количество этажей не более четырех-пяти. Но в таком варианте стоимость проектов вряд ли будет приемлемой для массового потребителя», — заключила Литвиненко.

