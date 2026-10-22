Долгий дневной сон связали с повышенным риском смерти

Ученые связали регулярный дневной сон дольше часа с риском смерти

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]

Регулярный дневной сон продолжительностью более часа оказался связан с повышенным риском смерти у пожилых людей. Об этом сообщает журнал Sleep Health.

Ученые проанализировали данные 4447 жителей Вьетнама, средний возраст которых около 70 лет. За участниками наблюдали четыре года. Оценивали продолжительность и регулярность дневного сна, а также качество ночного отдыха. За это время умерли 514 человек. Выяснилось: у тех, кто регулярно спал днем час и больше, вероятность смерти была на 39% выше, чем у тех, кто не спал днем. Эта связь сохранялась даже после учета качества ночного сна и других факторов. Короткий сон — менее 30 минут и от 30 до 59 минут — значимой связи с риском не показал.

Ученые также обнаружили, что качество ночного сна влияло на связь между дневным отдыхом и смертностью. Но у людей, спавших днем больше часа, повышенный риск сохранялся независимо от того, насколько хорошо они спали ночью. По мнению авторов, продолжительный дневной сон может быть признаком проблем со здоровьем. При этом исследование не доказывает, что именно сон повышает риск смерти: он может отражать уже существующие нарушения в организме.

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