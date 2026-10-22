Долгий дневной сон связали с повышенным риском смерти

Ученые проанализировали данные 4447 жителей Вьетнама, средний возраст которых около 70 лет. За участниками наблюдали четыре года. Оценивали продолжительность и регулярность дневного сна, а также качество ночного отдыха. За это время умерли 514 человек. Выяснилось: у тех, кто регулярно спал днем час и больше, вероятность смерти была на 39% выше, чем у тех, кто не спал днем. Эта связь сохранялась даже после учета качества ночного сна и других факторов. Короткий сон — менее 30 минут и от 30 до 59 минут — значимой связи с риском не показал.

Ученые также обнаружили, что качество ночного сна влияло на связь между дневным отдыхом и смертностью. Но у людей, спавших днем больше часа, повышенный риск сохранялся независимо от того, насколько хорошо они спали ночью. По мнению авторов, продолжительный дневной сон может быть признаком проблем со здоровьем. При этом исследование не доказывает, что именно сон повышает риск смерти: он может отражать уже существующие нарушения в организме.

Ранее врач ван Туллен предостерег от паровых ингаляций при простуде.