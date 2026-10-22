16 гигабайт памяти больше не хватает для современных игр

XDA: 16 гигабайт оперативной памяти перестали быть минимумом для игр

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

16 гигабайт оперативной памяти постепенно перестают быть оптимальным объемом для игровых компьютеров. Об этом сообщает издание XDA.

Специалисты сравнили работу ПК с 16 и 32 гигабайтами памяти. В тестах использовались процессор Intel Core i5-13600K, видеокарта Nvidia GeForce RTX 4080 и накопитель NVMe на 4 терабайта. Средняя частота кадров в обоих случаях оставалась примерно одинаковой. Но конфигурация с 16 гигабайтами заметно уступала по плавности. В требовательных играх возникали кратковременные зависания и просадки FPS, особенно при быстром перемещении по миру. Компьютер медленнее переключался между игрой и другими приложениями. Причина — нехватка памяти.

Авторы отметили: 16 гигабайт больше нельзя считать базовым минимумом. Нужно выбирать 32. Тенденцию подтверждает статистика крупнейшего игрового магазина за сентябрь 2026 года: компьютеры с 32 гигабайтами впервые обошли конфигурации с 16 по популярности. Современные требовательные игры могут использовать 12–14 гигабайт без учета фоновых программ. Специалисты XDA рекомендуют устанавливать в новые игровые компьютеры два модуля DDR5 по 16 гигабайт. Такой запас обеспечит комфорт в современных играх и при одновременной работе нескольких приложений.

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