Славянск и Краматорск объявили зоной принудительной эвакуации
Филашкин объявил обязательную эвакуацию в Славянске и Краматорске
В Славянске и Краматорске, а также во всех населенных пунктах подконтрольной Киеву части ДНР объявлена принудительная эвакуация. Об этом сообщает Lenta.ru.
По его словам, зона обязательной эвакуации семей с детьми расширена принудительным способом. Теперь она охватывает все населенные пункты Краматорской и Славянской общин.
К принудительной эвакуации привлечены группы полиции и Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
Ранее стало известно, что Россия ударила по подстанциям под Киевом и в Житомире.