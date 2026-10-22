Славянск и Краматорск объявили зоной принудительной эвакуации

Филашкин объявил обязательную эвакуацию в Славянске и Краматорске

Политика

В Славянске и Краматорске, а также во всех населенных пунктах подконтрольной Киеву части ДНР объявлена принудительная эвакуация. Об этом сообщает Lenta.ru.

По его словам, зона обязательной эвакуации семей с детьми расширена принудительным способом. Теперь она охватывает все населенные пункты Краматорской и Славянской общин.

К принудительной эвакуации привлечены группы полиции и Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Ранее стало известно, что Россия ударила по подстанциям под Киевом и в Житомире.

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