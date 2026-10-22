Зеленский расплакался в интервью на фоне давления Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский расплакался во время интервью британскому телеведущему Стивену Бартлетту. Об этом сообщает The Diary Of A CEO.

По данным канала, это произошло на фоне резкого недовольства со стороны американского лидера Дональда Трампа несговорчивостью Зеленского.

В интервью украинский президент пожаловался на постоянную бессонницу и ужасную боль, которую никому не пожелал бы. Когда Бартлетт заметил слезы на его глазах, Зеленский подтвердил, что не может их сдержать.

Ранее стало известно, что Славянск и Краматорск объявили зоной принудительной эвакуации.