Зеленский расплакался в интервью на фоне давления Трампа

Зеленский расплакался на камеру и пожаловался на бессонницу

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский расплакался во время интервью британскому телеведущему Стивену Бартлетту. Об этом сообщает The Diary Of A CEO.

По данным канала, это произошло на фоне резкого недовольства со стороны американского лидера Дональда Трампа несговорчивостью Зеленского.

В интервью украинский президент пожаловался на постоянную бессонницу и ужасную боль, которую никому не пожелал бы. Когда Бартлетт заметил слезы на его глазах, Зеленский подтвердил, что не может их сдержать.

Ранее стало известно, что Славянск и Краматорск объявили зоной принудительной эвакуации.

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