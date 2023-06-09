Эксперты объяснили, как можно было предотвратить самые нелепые смерти на производстве

Почти 90 расследований несчастных случаев на подмосковных производствах провели в минувшем году правоохранительные органы при содействии Министерства социального развития Московской области. В масштабах региона эта цифра ничтожно мала – травмы на предприятиях работники получают редко. Однако иногда встречаются случаи «из ряда вон». Рассказываем об этих инцидентах и о том, как их можно было предотвратить.

УШЕЛ НА ДНО

В начале июня на частной пивоварне в Раменском в чан с пивом свалился и утонул рабочий-мигрант, которому захотелось зачерпнуть кружку пенного.

Уроженца Узбекистана пригласил работать садовником директор этого завода. За пару дней новичку предстояло облагородить прилегающую территорию. Когда ландшафтный дизайнер прибыл, директор компании оставил ненадолго его одного, чтобы тот оценил фронт работ, а когда коммерсант вернулся обратно, то молодого человека не обнаружил. Ну отошел так отошел – странно, конечно, но ладно. Однако чуть позже к нему подошел один из сотрудников и сообщил, что открыт люк на одном из чанов. У этой же емкости отвернут кран, а по полу разлились дрожжи. Пивовары заглянули в емкость объемом 2 тыс. л и на дне увидели пропавшего рабочего.

«Вина работодателя в этой ситуации хоть косвенная, но усматривается, – говорит юрист из Сергиева Посада Виктор Кононов. – Он не подозревал, что садовник зайдет в помещение, где ему не положено находиться. Однако в производственном цеху не должно быть посторонних лиц, это аксиома. За этим должен обязательно следить сотрудник, отвечающий за технику безопасности».

Как избежать?

Цеха на производствах должны быть закрыты. Чтобы зайти в такое помещение, сотрудникам следует использовать цифровой кодовый набор или пластиковую карту.

ЗАТЯНУЛО В КОНДИТЕРСКОЙ

Еще один случай был в Сергиевом Посаде. Мать двоих детей скончалась, после того как ее затянуло в резервуар с расплавленным шоколадом на кондитерской фабрике.

По версии следствия, в конце 12-часовой смены девушка еле держалась на ногах, потому могла упасть в промышленный миксер для готовки конфетной массы, засыпая в чан мешок с начинкой. Не исключено, что она поскользнулась на скользком полу.

Следственный комитет, проводивший проверку, не выявил нарушений в охране труда предприятия. Если работница и была уставшая, это, как говорится, «к делу не пришьешь».

«В отличие от уровня шума или содержания вредных паров в воздухе, усталость на рабочем месте непросто измерить, и нет единого инструмента для ее подсчета, – пояснили в Управлении развития трудовых ресурсов и охраны труда Министерства социального развития Московской области. – Однако мы рекомендуем пользоваться некоторыми разработанными методиками, позволяющими выявить определенную степень утомления».

Как избежать?

На некоторых производствах сотрудникам запрещено находиться в том или ином помещении поодиночке. Если кому-то станет плохо, он поскользнется или потеряет сознание, другой сможет вовремя оказать помощь.

КАК-ТО ЗАМЕСИЛО

В Клину работницу хлебозавода затянуло в тестомесильную машину. Женщина работала в ночную смену и должна была вымыть аппарат. Но что-то пошло не так, и в итоге коллеги обнаружили тело несчастной под лопастями агрегата. По предварительной версии, работница не выключила мотор тестомеса. Краем одежды она зацепилась за винт, и ее затащило внутрь.

В ГУ МВД России по Московской области нам пояснили, что женщина успела проработать в этой должности полгода. А при устройстве на работу она проходила двухчасовой инструктаж по технике безопасности.

Как избежать?

Если работа на предприятии сопряжена с риском для жизни, одного инструктажа бывает недостаточно. На большинстве производств работники сдают целые экзамены. А первое время за их трудом следят старшие наставники. Принцип здесь такой: освоил теорию – пройди тест, чтобы доказать, как ты ее освоил.

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРАВМЫ

падение с высоты

воздействие механизмов и предметов

падение предмета на человека

дорожно-транспортное происшествие

справка

Судя по статистике Госкомстата, одной из самых заметных тенденций последних лет становится увеличение продолжительности больничного у сотрудников, получивших травму на работе. Так, если в 2000 году работник, получивший травму, находился на больничном в среднем 28,8 дня, то в 2022-м этот срок увеличился до 57,6 дня.