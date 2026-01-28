Эксперты предупредили: стиральная машина может быть опасна даже после стирки

Современные стиральные машины отличаются безопасностью, однако полностью исключать риск замыкания или повреждения проводки нельзя. После завершения стирки многие пользователи оставляют технику подключенной к электросети, считая это нормой. Однако при некоторых условиях это может быть опасно.

Если в помещении наблюдается повышенная влажность, особенно в ванной, контакт прибора с током может привести к удару электричеством. Кроме того, во время скачков напряжения или грозы нередко выходят из строя электронные модули стиральных машин, требующие дорогостоящего ремонта.

Когда рекомендуется отключать стиральную машину

По данным производителей, в инструкции большинства моделей указано: если устройство долго не используется, его следует отключать от сети. Это правило особенно актуально, если в доме старая электропроводка или отсутствует заземление.

Согласно рекомендациям мастеров по ремонту бытовой техники, отключение стиральной машины после стирки позволяет продлить срок службы прибора и снизить риск поломки.

При этом важно соблюдать элементарные меры безопасности:

извлекать вилку, держась за корпус, а не за шнур;

не подключать устройство через удлинитель;

не размещать машинку на ковриках или мягких покрытиях — они мешают вентиляции;

при транспортировке оставлять технику в вертикальном положении и снимать транспортировочные болты.

Правила эксплуатации стиральной машины

Среди частых ошибок владельцев — неправильная загрузка барабана. Например, если стиральная машина рассчитана на 4 кг, такой объем допустим только для стирки хлопка. При выборе режима «синтетика» или «шерсть» вес белья должен быть в два раза меньше. Также нежелательно стирать вещи, испачканные мукой: при нагревании она сворачивается и прилипает к ткани и деталям машины.

Регулярное соблюдение этих рекомендаций помогает избежать поломок, неприятного запаха и коротких замыканий.