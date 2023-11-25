«Если ты в меня веришь, я вернусь»: жены защитников Родины поделились необычными историями любви

Верой, надеждой и крепкой любовью поддерживают жены своих героев на передовой. О важности такой моральной помощи неоднократно говорил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Для каждой из наших сегодняшних героинь их супруги – лучшие в мире. Те, за которыми не страшно хоть на край света.

Татьяна, супруга капитана

Своего суженого Татьяна нашла в городе невест. В Иванове. Девушка переехала из другой страны, а молодой офицер прибыл на службу после распределения.

«Знакомство началось с комментария Николая под моим фото в соцсети. Так и завязалась длительная переписка», – вспоминает девушка.

Тогда Николай находился в коман­дировке, ребята сначала писали друг другу, потом перезванивались. Порой телефонные разговоры длились по пять часов в день. Как признается Татьяна, никогда в жизни она так много и долго ни с кем не разговаривала.

Приехав в Иваново, Николай первым делом позвал Таню на свидание. Стоял теплый ноябрьский день, ребята договорились встретиться у фонтана. Приблизившись к месту встречи, девушка увидела очень высокого широкоплечего молодого человека с прекрасной военной выправкой. Парень держал в руках букет ее любимых белых роз. Заглянув в его серо-голубые глаза, девушка поняла, что пропала.

«Каждая девушка рано или поздно встречает своего мужчину. Того, за которым готова пойти хоть на край света. Для меня таким стал Николай – мой единственный и родной человек», – признается Татьяна.

Ребята поженились и вскоре по долгу службы начали часто переезжать, в общей сложности сменив четыре города. Так и оказались в Подмосковье.

«Жена военного – звучит гордо. Ведь жизнь боевого офицера – это не только красивая форма, ордена и медали, это труд и самопожертвование», – подчеркивает она.

Николай уехал служить в зону СВО почти сразу. Теперь в сердце Татьяны живет не просто любовь, но и восхищение с благодарностью за то, что ее мужчина защищает Родину и их долгожданного сына.

Ирина, супруга старшего лейтенанта

Фото: [ из архива проекта «Жены героев» ]

Ирина и Слава познакомились четыре года назад в клубе. Это была любовь с первого взгляда, какая-то невероятная химия, которая два года спустя привела ребят в ЗАГС.

«Кто бы мог подумать в 2019 году, что, встретив голубоглазого мальчишку в клубе, несколько лет спустя я буду писать ему письма на передовую! Мы провели со Славой две незабываемые недели в Омске, а после я не раздумывая отправилась за ним в Москву», – вспоминает Ирина.

Она хорошо помнит, как любимый сказал ей тогда: «Ириночка, запоминай это прекрасное мгновение любви, свободы и беззаботности. А то ведь знаешь, с кем связываешь свою жизнь». Так ребята и отправились вместе во взрослую жизнь.

«Меня увлекают творчество, трансформации и красота этого мира. Преодолев страх, вместе со своим мужем я совершила прыжок с парашютом. Именно тогда поняла, что любые трудности нам по плечу», – отмечает Ирина.

С самого начала СВО Слава защищает рубежи нашей Родины. Уезжая на фронт, он обнял любимую и сказал: «Если ты в меня веришь, я вернусь».

«Верю всем сердцем! Молюсь за тебя каждый день. Знай, ты – мой Герой. Я так тебя жду, мой родненький», – признается Ирина.