«Есть не принято»: что будет с особым деликатесным конфискатом, который не довезли до Китая подмосковные контрабандисты

Оптовую партию очень редкого восточного деликатеса – медвежьих лап – конфисковали у подмосковных контрабандистов пограничники вместе с бойцами специального отряда быстрого реагирования Росгвардии. Два жителя Лыткарина собрали «мегапосылку» для отправки в Китай, куда, помимо медвежьих лапок, вошли целый скелет амурского тигра, тонны краба и рыба. Большая часть изъятого передана в Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

В МОРЕ, В МАГАЗИН И ПОД БУЛЬДОЗЕР

«В ходе осмотра обнаружено 79 рогов сайгака, 310 лап медведя, около 10 кг пантов марала, скелет тигра и многое другое», – уточнили в пресс-службе Центра общественных связей ФСБ России.

Контрабандисты также собирались переправить в ближневосточную страну почти две тонны краба. Часть ракообразных была жива, а часть – сварена и заморожена. Их общая стоимость оценивается примерно в 4 миллиона руб.

«Водные биоресурсы теперь в распоряжении наших инспекторов рыбоохраны, – уточнили в отделе государственного мониторинга организации рыболовства и рыбоводства Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. – Согласно закону «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» живые крабы подлежат возвращению в среду обитания. Полуфабрикаты из морепродуктов, в свою очередь, подлежат либо реализации через розничную торговую сеть, либо уничтожению. Этот вопрос в стадии согласования».

Фото: [ ©Александр Кондратюк/РИА Новости ]

То есть живые крабы скорее всего вернутся в Баренцево море. А вот замороженные, если этот продукт окажется не испорчен, попадут на прилавки магазинов.

ПРЯМИКОМ В МУЗЕЙ

Отдельный вопрос – что делать с медвежьими лапами. Если рога сайгаков и скелет тигра, вероятнее всего, окажутся в каком-нибудь музее, то лапы под стекло не положишь, они никак не могут стать экспонатами. Их добывали не как охотничьи трофеи, а как заготовку для традиционного китайского деликатеса.

«Их либо жарят на решетке, либо готовят из них суп, – рассказал нам повар одного из красногорских ресторанов Влад Чернецов. – Средняя цена жареной лапы медведя может доходить до 1000 долларов, а в канун китайского Нового года она вырастает еще процентов на 20».

Кроме того, лапы медведя пользуются большим спросом в китайской медицине. Считается, что они обладают целебным эффектом при лечении ревматоидного артрита и неврастении.

«Думаю, что конфискованные медвежьи лапы в итоге попадут в какое-нибудь из обществ охотников и рыболовов либо будут утилизированы, – полагают в одном из талдомских охотхозяйств. – В России из них лекарств не делают, поскольку польза медвежьих деринатов (кожных образований) не доказана. А есть их у нас не принято. Только в мордовской национальной кухне есть такое блюдо «Медвежьи лапы», но в действительности это просто говяжьи котлеты».

справка

В Московской области охота на медведя запрещена с середины прошлого века. Лишь в 1970-х годах вид снова стал периодически появляться на севере Подмосковья. С 1980–1990-х годов, на фоне общего роста численности в центре Европейской России, медведь вновь стал постоянным обитателем Подмосковья.