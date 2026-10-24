Худеть на сидячей работе возможно: как это сделать

Рабочий день за компьютером, дорога до офиса на общественном транспорте, а вечером — диван и домашние дела. При таком режиме на движение остается мало времени, а вес может постепенно расти. Начать похудение можно с привычек, которые легко вписать в обычный день. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал фитнес-тренер Дмитрий Савельев.

По словам специалиста, при сидячей работе нужно следить не только за тренировками, но и за тем, сколько человек двигается в течение дня. Даже занятие в спортзале несколько раз в неделю не всегда компенсирует многочасовое сидение, если в остальное время активности почти нет.

«Больше ходите пешком, вставайте из-за стола, не проводите весь вечер на диване. Для начала можно вставать из-за рабочего стола каждый час хотя бы на несколько минут, пройтись по офису, размяться или подняться по лестнице», — отметил Савельев.

В обеденный перерыв в хорошую погоду эксперт советует выйти на прогулку. Если человек работает из дома, можно пройтись перед началом рабочего дня или после него.

Однако одного движения недостаточно. Фитнес-тренер уточнил, что при снижении веса важно и питание. Если в течение дня человек мало двигается, но регулярно пьет сладкий кофе, перекусывает печеньем и заказывает калорийный обед, лишняя энергия постепенно накапливается.

Савельев советует заранее продумывать обеды и перекусы, чтобы не хватать первое, что оказалось под рукой. На работу можно брать домашнюю еду, фрукты, натуральный йогурт или другие удобные продукты. В основных приемах пищи стоит оставлять источник белка, овощи и подходящий по объему гарнир. А сладкие напитки лучше чаще заменять водой или несладким чаем.

«Многие голодают днем, а вечером приходят домой очень голодным и сметают все подряд. Лучше все-таки организовать питание так, чтобы не доводить себя до сильного голода. И не нужно каждый день пытаться компенсировать съеденное тяжелой тренировкой», — пояснил фитнес-тренер.

Можно начать с быстрой ходьбы, домашних упражнений или тренировок в зале два-три раза в неделю, постепенно увеличивая нагрузку. Тем, кто давно не тренировался или имеет проблемы со здоровьем, эксперт советует подбирать нагрузку с учетом своего состояния.

«Резким и жестким похудением стойкого результата не добиться. Человек вообще не может долгое время соблюдать жесткие ограничения в чем-либо, поэтому начинаются срывы и еще больший набор веса. Лучше больше ходить, следить за размером порций и высыпаться», — объяснил Савельев.

Вес можно проверять раз в неделю в одинаковых условиях. Если он постепенно растет, нужно посмотреть, что изменилось в питании и активности, а не голодать. На вес также влияют сон, стресс, некоторые лекарства и состояние здоровья, поэтому при необъяснимом наборе килограммов стоит обратиться к врачу.