Сенсация в РПЛ: лидировавшее в чемпионате «Динамо» проиграло аутсайдеру

Лидирующее в РПЛ «Динамо» сенсационно проиграло «Акрону»

Культура и спорт

Фото: [ФК «Динамо»]

В 12-м туре РПЛ лидирующее в чемпионате московское «Динамо» проиграло на выезде тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:3. До этого матча бело-голубые шли на серии из девяти побед во всех турнирах.

На 17-й минуте счет открыл форвард «Акрона» Артем Шуманский, которому помог с голом рикошет. В начале второго тайма Ярослав Гладышев сравнял счет. Но на 70-й минуте Кристиан Бистрович идеально исполнил штрафной, назначенный за фол Шуманского. Ирония судьбы, в 11-м туре «Динамо» обыграло ЦСКА (3:1), а теперь пострадало от бывших армейцев: Бистрович ранее играл за ЦСКА, а Шуманский и сейчас принадлежит армейскому клубу. Уже в компенсированное время Максим Болдырев поставил точку в матче.

«Динамо» пока остается на первом месте с 25 очками, но может потерять лидерство после того, как свои матчи в туре проведут «Зенит» (24 очка), «Спартак» (23), ЦСКА и «Краснодар» (по 22).

«Акрон» одержал лишь вторую победу в чемпионате и набрал 12 очков. До матча с «Динамо» команда располагалась на 14-м месте, а теперь поднялась на 12-е.

Читайте также

Алсу заявила, что новоселье Баскова откладывается на неопределенный срок

Алсу заявила, что новоселье Баскова откладывается на неопределенный срок

Ратаковски подтвердила отношения с 45-летним режиссером Гаврасом

Ратаковски подтвердила отношения с 45-летним режиссером Гаврасом

Капризов забросил десятую шайбу в сезоне НХЛ

Капризов забросил десятую шайбу в сезоне НХЛ

Андрей Разин официально покинул «Металлург»

Андрей Разин официально покинул «Металлург»

71-летняя Долина заявила, что ехала на юбилей Баскова с мигалками

71-летняя Долина заявила, что ехала на юбилей Баскова с мигалками

«Восстанавливалась очень долго»: экс-звезда Comedy Woman Сысоева рассказала, зачем сделала операцию на грудь

«Восстанавливалась очень долго»: экс-звезда Comedy Woman Сысоева рассказала, зачем сделала операцию на грудь

Умер радикальный голос послевоенной Японии, писатель Рю Мураками

Умер радикальный голос послевоенной Японии, писатель Рю Мураками

«Эндрю, хелп ми!»: Борисов зашел в тупик, объясняя тонкости грима, и попросил Гарфилда о помощи на премьере в США

«Эндрю, хелп ми!»: Борисов зашел в тупик, объясняя тонкости грима, и попросил Гарфилда о помощи на премьере в США

Звезда «Громовых» Тарханова показала фото с мамой

Звезда «Громовых» Тарханова показала фото с мамой

В семье SHAMAN горе: певец потерял близкого человека

В семье SHAMAN горе: певец потерял близкого человека

Племянник Кашпировского рассказал, как тело психотерапевта будут доставлять на Украину

Племянник Кашпировского рассказал, как тело психотерапевта будут доставлять на Украину

«Это Африка, детка»: номер звезды фильма «Я люблю тебя» Толкалиной в ЮАР разгромили обезьяны

«Это Африка, детка»: номер звезды фильма «Я люблю тебя» Толкалиной в ЮАР разгромили обезьяны

Добавьте mosregtoday.ru в избранное