Сенсация в РПЛ: лидировавшее в чемпионате «Динамо» проиграло аутсайдеру

В 12-м туре РПЛ лидирующее в чемпионате московское «Динамо» проиграло на выезде тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:3. До этого матча бело-голубые шли на серии из девяти побед во всех турнирах.

На 17-й минуте счет открыл форвард «Акрона» Артем Шуманский, которому помог с голом рикошет. В начале второго тайма Ярослав Гладышев сравнял счет. Но на 70-й минуте Кристиан Бистрович идеально исполнил штрафной, назначенный за фол Шуманского. Ирония судьбы, в 11-м туре «Динамо» обыграло ЦСКА (3:1), а теперь пострадало от бывших армейцев: Бистрович ранее играл за ЦСКА, а Шуманский и сейчас принадлежит армейскому клубу. Уже в компенсированное время Максим Болдырев поставил точку в матче.

«Динамо» пока остается на первом месте с 25 очками, но может потерять лидерство после того, как свои матчи в туре проведут «Зенит» (24 очка), «Спартак» (23), ЦСКА и «Краснодар» (по 22).

«Акрон» одержал лишь вторую победу в чемпионате и набрал 12 очков. До матча с «Динамо» команда располагалась на 14-м месте, а теперь поднялась на 12-е.