Если после обеда хочется расстегнуть пуговицу на брюках, живот распирает, остается неприятная тяжесть, дело может быть не только в размере порции. Подобные симптомы встречаются при заболеваниях желудка и кишечника, пищевой непереносимости и нарушениях пищеварения. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

По словам эксперта, одна из возможных причин тяжести после еды — функциональная диспепсия. При этом состоянии человек быстро насыщается, чувствует переполненность желудка даже после небольшой порции, иногда жалуется на тошноту, отрыжку и дискомфорт в верхней части живота.

«Иногда бывает так, что пациент чувствует дискомфорт, а результаты обследований не выявляют никаких структурных изменений — врачи попросту не могут объяснить симптомы. А неприятные ощущения могут держаться долго именно после приема пищи», — пояснила Редина.

Тяжесть, боль или жжение в верхней части живота могут встречаться и при гастрите, язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки. Диетолог уточнила, что иногда причиной становится инфекция Helicobacter pylori, которая связана с развитием некоторых форм гастрита и язв.

«Само по себе вздутие или тяжесть — не главный симптом заражения хеликобактериозом. Чтобы его определить, нужно сдать тест на инфекцию, либо гастроскопию и другие обследования», — объяснила эксперт.

Еще один возможный источник дискомфорта — гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. При ней содержимое желудка забрасывается обратно в пищевод.

«При рефлюксе кроме тяжести могут появляться изжога, кислая отрыжка и жжение за грудиной. Симптомы усиливаются после обильного приема пищи или если человек ложится сразу после обеда», — уточнила Редина.

По словам диетолога, вздутие, урчание и повышенное газообразование также могут быть связаны с непереносимостью лактозы, когда организм не может полноценно переваривать молочный сахар.

«При непереносимости лактозы после молока, мороженого, молочных продуктов могут появляться газы, спазмы и диарея. Похожие симптомы бывают при синдроме раздраженного кишечника. Еще одна частая причина — запор», — рассказала Редина.

Иногда тяжесть после еды сопровождает заболевания желчного пузыря или поджелудочной железы.

«При желчнокаменной болезни может возникать боль в части живота или справа под ребрами, иногда с тошнотой и рвотой. При нарушении выработки пищеварительных ферментов поджелудочной железой возможны вздутие, диарея и жирный стул. При таких симптомах нужно сразу обращаться к врачу», — заявила диетолог.

Также необходимо показаться специалисту, если появились кровь в стуле, частая рвота, затрудненное глотание или потеря веса без видимой причины.