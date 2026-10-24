«Европа хочет мира». Стубб может стать переговорщиком с Россией

Berliner Zeitung: Стубб может стать переговорщиком Европы с Россией

Политика

Фото: [«Подмосковье сегодня»]

Президент Финляндии Александр Стубб назван наиболее вероятным кандидатом на роль представителя Европы в возможном диалоге с Россией. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.

Выбор обусловлен его хорошим личным отношениям с президентом США Дональдом Трампом.

«Эта связь может помочь приблизить европейские интересы безопасности к Вашингтону и снизить недоразумения между Трампом, [президентом Украины Владимиром] Зеленским и европейскими союзниками», — отмечается в публикации.

Ранее экс-советник США Кент сообщил о том, что Трамп должен сократить помощь Украине.

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