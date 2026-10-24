«Европа хочет мира». Стубб может стать переговорщиком с Россией
Berliner Zeitung: Стубб может стать переговорщиком Европы с Россией
Фото: [«Подмосковье сегодня»]
Президент Финляндии Александр Стубб назван наиболее вероятным кандидатом на роль представителя Европы в возможном диалоге с Россией. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.
Выбор обусловлен его хорошим личным отношениям с президентом США Дональдом Трампом.
«Эта связь может помочь приблизить европейские интересы безопасности к Вашингтону и снизить недоразумения между Трампом, [президентом Украины Владимиром] Зеленским и европейскими союзниками», — отмечается в публикации.
Ранее экс-советник США Кент сообщил о том, что Трамп должен сократить помощь Украине.