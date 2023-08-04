«Эти прицелы спасут тысячу жизней»: волонтеры Севера объявили новый сбор для российских снайперов

Наталья из Североморска с первых дней СВО собирает для наших бойцов дополнительное обмундирование. Она админ группы «Север Z един». Помимо техники, белья и предметов гигиены, на передовую отправляются и посылки, согретые теплом родных рук: домашнее варенье, сушеные северные ягоды и грибы, травяной чай. Сейчас ее команда собрала средства на покупку оптических прицелов для снайперов – волонтеры хотят, чтобы у бойцов было на вооружении все самое лучшее и современное.

ВСЕ СВОИ, РОДНЫЕ

— В нашем городе чуть ли не каждый второй житель — это военный. Почти все, так или иначе, имеют отношение к армии: родственник, сосед или друг. Поэтому с началом СВО мы не могли остаться в стороне. Первая мысль в голове: «Родине нужно помочь», — рассказывает Наталья.

Поначалу с единомышленниками группа собирала самое простое: консервы, белье, теплые носки. Потом поняли, что дополнительная техника для наших бойцов гораздо важнее. Ведь она помогает сохранить ребятам жизнь и приближает победу.

Так на фронт стали отправляться прицелы, оптика, генераторы.

— Со временем мы стали разбираться во всем этом не хуже профессионалов: какие технические характеристики лучше, где покупать дешевле, какой из поставщиков надежнее и т. д., — смеется волонтер.

— К кому попадают эти грузы?

— Всем. У нас нет зацикленности на помощи именно землякам-североморцам, мы не стремимся помогать «своим да нашим». Для нас все бойцы — свои, родные. И чтобы хоть по чуть-чуть, но наши посылки достались всем. Конечно, есть и адресные передачи. Недавно приходил отец мобилизованного и просил, чтобы посылку доставили лично в руки. Мы нашли возможность передать этот «привет из родного дома».

Наших военных на передовой снабжают хорошо, но как не отправить им что-то дополнительно? Мурманская область далеко от зоны боевых действий, поэтому напечь домашних пирожков и отправить ребятам мы не можем. Но лишним ничего не бывает — от сладостей до влажных салфеток и сухого душа. Даже «нематериальные» подарки в виде писем, детских рисунков — эти весточки ценятся особо.

— А есть обратная связь? Как узнаете, что ваши грузы действительно полезны и нужны?

— Конечно, есть, ребята передают и слова благодарности за заботу. Очень ценят, что им помогают люди, которые их даже не видели, которые не знают, к кому попадет их посылка.

ВОЛОНТЕР — ОСОБАЯ КАСТА

— Идут ли компании и магазины навстречу, узнав, что вы делаете волонтерскую закупку?

— Да, откликаются довольно часто. Например, когда мы решили купить для ребят дальнобойные снайперские винтовки Лобаева, компания-производитель предоставила скидку в 50%.

Но однажды напоролись на мошенников, которые попросили предоплату и пропали. За такой «урок» мы заплатили не очень дорого — порядка 10 тыс. рублей. И с той поры стали осторожнее. Но хочу сказать, что народ у нас очень отзывчивый, откликается, кто как может. Кто скидку даст, кто поможет довезти до склада, кто помогает паковать и сортировать грузы, кто деньги присылает.

Фото: [ Север Z Един/vk.com ]

— Вы часто говорите «мы», а сколько вас?

— Наша группа — это полторы тысячи человек. Все и сразу мы не собираемся, естественно. Но всегда на связи. Нам помогли с помещением, где можно плести маскировочные сети, сортировать грузы, формировать аптечки и т. д. Там же оборудован склад. Помещение никогда не пустует, всегда кто-то чем-то занят. Сейчас по русской поговорке «готовим сани летом» — вяжем теплые носки.

— Остается ли время на семью с такой нагрузкой?

— Домашние относятся с пониманием, стараются помочь с бытовыми делами, чтобы я не тратила на них драгоценное время, помогают на складе. Но обратной дороги нет. Я уже не могу позволить себе сказать: «Все, я устала, я больше не могу». Тут уже «до победного», как говорится. Волонтер — это особая каста, должна болеть душа за общее дело, даже если на фронте у тебя никого нет.

Фото: [ Север Z Един/vk.com ]

ИДЕТ СБОР

Волонтерская организация «Север Z един» сейчас проводит новый очень важный сбор.

Ранее активисты приобрели для снайперов Северного флота 2 снайперские винтовки Лобаева. Их необходимо доукомплектовать тепловизионными прицелами Venox Patriot LRF. Они помогут бойцам работать при любых погодных условиях и даже ночью.

Стоимость одного устройства — около 500 тыс. рублей!

Также необходима специальная портативная метеостанция. Она позволит оперативно вносить поправки на погодные условия при дальней стрельбе.

Ее цена — 120 тыс. рублей.

Все подробности о том, как помочь нашим бойцам, можно прочитать в группе «Север Z един». Там же публикуются все отчеты о поступлении средств, закупке и передаче устройств.