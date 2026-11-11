Проблемы с эрекцией могут предупредить о болезнях сердца и сосудов: уролог назвал опасные причины

Нарушение эрекции может быть не только самостоятельной проблемой, но и одним из первых признаков заболеваний сосудов, эндокринной или нервной системы. Особенно важно обращать внимание на подобные изменения мужчинам старше 40 лет, поскольку эректильная дисфункция иногда появляется раньше других симптомов сердечно-сосудистых нарушений. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-уролог, ассистент кафедры урологии и андрологии имени Лопаткина Пироговского университета, онколог московского медицинского центра «Коммунарка» Александр Неменов.

По словам специалиста, причины эректильной дисфункции во многом зависят от возраста. У мужчин младше 40 лет проблемы нередко связаны со стрессом, депрессией, тревогой перед интимной близостью, конфликтами в отношениях, недостатком сна и употреблением алкоголя. После 40–50 лет все большую роль начинают играть повышенное артериальное давление, атеросклероз, сахарный диабет, ожирение и нарушения обмена жиров. Дополнительными факторами риска становятся курение и недостаток физической активности. «Эректильная дисфункция имеет общие факторы риска с сердечно-сосудистыми заболеваниями и может предшествовать их клиническим проявлениям», — подчеркнул Неменов.

В старшем возрасте нарушение эрекции часто возникает под воздействием сразу нескольких причин. Среди них врач назвал поражение нервов при диабете, хронические заболевания почек и печени, неврологические расстройства, недостаток тестостерона и побочные эффекты некоторых лекарственных препаратов. Кроме того, проблемы могут появляться после хирургического лечения рака предстательной железы, поскольку операция способна затрагивать нервные и сосудистые структуры, отвечающие за эрекцию. Специалист подчеркнул, что сексуальные нарушения не следует автоматически объяснять возрастом или психологическим напряжением. При повторяющихся симптомах необходимо обратиться к урологу, чтобы установить причину и при необходимости проверить состояние сердечно-сосудистой и эндокринной систем.