ЦБ посоветовал завести отдельную карту для распродаж: как защитить деньги в «Черную пятницу»

Банк России рекомендовал использовать отдельную банковскую карту для покупок в интернете, чтобы снизить риск потери денег во время сезонных распродаж. Особенно актуален этот совет в преддверии «Черной пятницы», которая в 2026 году пройдет 27 ноября. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Центробанка, на специальную карту следует переводить только сумму, необходимую для конкретного заказа. Такой подход позволит ограничить возможный ущерб, если платежные данные попадут к мошенникам.

«Для онлайн-покупок заведите отдельную банковскую карту и перед покупкой переводите на нее ровно ту сумму, которая нужна. Даже если мошенники получат доступ к этой карте, они не смогут похитить больше, чем на ней было», — пояснили в регуляторе. Отдельная карта особенно полезна при покупках на незнакомых торговых площадках, где существует риск столкнуться с поддельными страницами оплаты. При этом важно учитывать, что сама по себе дополнительная карта не защищает от всех мошеннических схем. Например, злоумышленники могут попытаться получить доступ к банковскому приложению или убедить покупателя самостоятельно перевести деньги.

Если средства все же похитили, Центробанк советует действовать незамедлительно. Прежде всего необходимо заблокировать скомпрометированную карту, а затем не позднее суток после обнаружения незаконного списания обратиться в банк с заявлением о несогласии с операцией. Также рекомендуется получить выписку по счету и документ, подтверждающий подозрительный перевод, для обращения в полицию. В крупных банках сообщить о мошеннической операции можно непосредственно через мобильное приложение. В регуляторе напомнили, что перед «Черной пятницей» проходит множество других акций, включая распродажу 11 ноября, приуроченную ко Всемирному дню шопинга. Поэтому соблюдать меры финансовой безопасности стоит на протяжении всего сезона скидок.