В МВД предложили повысить порог мелкого хищения до ₽5 тыс.

В России предложили пересмотреть денежные пороги, от которых зависит квалификация преступлений, включая кражи, причинение имущественного ущерба и коррупционные нарушения. Инициативу обсудили 10 ноября на круглом столе в Комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сообщает « Парламентская газета ». Участники встречи обратили внимание, что некоторые суммы не менялись десятилетиями. Например, порог особо крупного размера хищения был установлен еще в 2003 году, хотя за прошедшее время существенно выросли цены и доходы населения.

Представитель Минюста Мария Джоусе-Иванина рассказала, что МВД подготовило законопроект об увеличении порога мелкого хищения с ₽2,5 тыс. до ₽5 тыс., а значительного ущерба — до ₽10 тыс. Сейчас повторное мелкое хищение при предусмотренных законом условиях может повлечь уголовную ответственность. В Минюсте считают, что устаревшие денежные критерии иногда приводят к несоразмерному наказанию. В качестве примера представитель ведомства привела случай 2025 года, когда мужчину привлекли к уголовной ответственности за незаконную рубку двух елей и двух осин с ущербом ₽6 тыс. Приговор удалось отменить только в Верховном суде, который указал на незначительную общественную опасность деяния. Минюст также выявил 49 статей, по которым размеры крупного ущерба не пересматривались более десяти лет.

Однако представители Генпрокуратуры выступили против повышения порогов для коррупционных преступлений. Прокурор Ирина Позднякова отметила, что количество зарегистрированных нарушений коррупционной направленности выросло примерно с 30 тыс. в год в 2018–2020 годах до более чем 43 тыс. в 2025 году. При этом средний размер взятки в последние годы существенно не увеличивался и составлял около ₽1 млн. Сенатор Николай Владимиров также предупредил, что повышение денежных критериев может привести к декриминализации отдельных деяний и затронуть интересы потерпевших. По итогам обсуждения участники договорились продолжить работу над возможными изменениями. Окончательное решение пока не принято, действующие пороги ответственности остаются прежними.