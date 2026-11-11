Черника улучшила кровоснабжение мозга у пожилых людей: ученые зафиксировали рост на 7%

Ежедневное употребление черники может положительно влиять на кровоснабжение головного мозга в пожилом возрасте. К такому выводу пришли исследователи из Медицинского центра Канзасского университета. Результаты научной работы опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition . Ученые обнаружили, что регулярное включение ягоды в рацион сопровождалось улучшением кровотока в нескольких областях мозга, связанных с мыслительной деятельностью, вниманием и принятием решений.

В исследовании участвовали люди в возрасте от 65 до 89 лет, которые до начала эксперимента употребляли ягоды не чаще одного раза в неделю. На протяжении трех месяцев одна группа ежедневно получала порошок из черники в количестве, эквивалентном чашке свежих ягод. Другой группе давали плацебо. Полностью завершили эксперимент 60 добровольцев. По итогам наблюдения ученые зафиксировали увеличение кровотока на 7% в области мозга, участвующей в управлении вниманием и другими когнитивными процессами. Еще в двух исследованных зонах показатели выросли на 7% и 6%. У участников, получавших плацебо, сопоставимых изменений не выявили.

Авторы работы предполагают, что положительный эффект может быть связан с воздействием содержащихся в чернике биологически активных веществ на кровеносные сосуды. При этом концентрация глутатиона, одного из важных антиоксидантов мозга, в ходе эксперимента не изменилась. Исследователи подчеркивают, что улучшение кровоснабжения не следует автоматически считать доказательством улучшения памяти или защиты от деменции. Для подтверждения подобных эффектов потребуются дополнительные исследования с большим количеством участников. Тем не менее полученные результаты позволяют рассматривать чернику как потенциально полезный компонент питания для поддержания здоровья мозга в пожилом возрасте.